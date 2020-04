Les fans de la Juve ont parlé: Del Piero le plus aimé, l’ennemi numéro un de Moratti | Primapagina

Alessandro Del Piero est le joueur de la Juventus le plus aimé. Massimo Moratti, l’adversaire le plus détesté. Je ne doutais pas que ça finirait comme ça, l’enquête de Calciomercato.com cela n’a fait que confirmer une fois de plus les perceptions de ceux qui respirent l’humeur des fans de la Juventus tous les jours. Évidemment, en exprimant des préférences, le registre a eu son propre poids: les fans de la Juventus des dernières générations gardent une mémoire d’Alex plus vivante que Platini et encore plus que Boniperti peut être, par exemple.

Cependant, cela n’affecte en rien le résultat final, car ce qui a consacré Del Piero comme symbole de la Juventus a été un plébiscite authentique. Près de 50% des votants. Un certificat d’affection indélébile, la très longue vague de cette ovation debout que lui a donnée le JStadium le jour de ses adieux au football et qui ne semble jamais se terminer. Et je suis sûr que beaucoup d’entre eux se demanderont toujours pourquoi un vrai joueur de la Juventus, une légende de la Juventus comme Del Piero n’a pas poursuivi son histoire à la Juventus en tant que manager. Une question qui devrait être tournée vers Andrea Agnelli mais à laquelle il ne répondra guère (les raisons sont connues).

À propos du président, surprenant la très faible satisfaction recueillie dans l’enquête d’Andrea, malgré l’acclamation populaire et avoir été l’architecte de la relance de l’entreprise, à tous égards. Les résultats sportifs et économiques parlent clairement en sa faveur. Peut-être pesaient-ils un peu sur la partie du différend avec la FIGC sur la question des badges révoqués, et que l’imperméabilité savoyarde aux attaques constantes de l’extérieur, souvent jugée insupportable par les fans, qui se seraient attendus à un président plus combatif. Il a peut-être utilisé le fleuret et non le club, mais il a davantage défendu la Juventus. Comme mon oncle.

Pour près de 19% des supporters de la Juventus qui ont répondu à l’enquête, l’homme de la famille Agnelli dans lequel ils voient l’icône du parfait joueur de la Juventus représenté reste l’avocat, un mélange de classe, d’intelligence, de puissance. L’homme avec une blague éclair, capable d’éliminer tous les adversaires. Ici, il a su repousser les attaques, avec une classe et un aplomb d’où jaillit alors le «style Juve». Un vrai champion. Comme sur le terrain et derrière le bureau Boniperti, confident privilégié de l’avocat, l’homme de confiance qui s’est vu confier la direction de la Juventus pendant près de vingt ans, puis rappelé dans les années 1990 pour réorganiser les choses. Un certificat d’estime le Presidentissimo le récupère encore aujourd’hui auprès de 8,8% des rorquals à bosse. Parce que le joueur de la Juventus a une longue mémoire et n’oublie pas. Ses champions, comme Gaetano Scirea – exemple brillant de la juvénité (avec 7,8% de préférences) – ainsi que ses ennemis.

Beaucoup, mais un de plus que les autres: Massimo Moratti. Capable de détester les antijuventini du calibre de Totti, Dino Viola, Pulici. Désigné par 49,4% des votants comme l’opposant numéro 1, l’ancien propriétaire de l’Inter les bat tous. En comparaison, les autres historiens «ennemis» ont collecté des miettes. Parce que Moratti restera toujours celui du “bouclier en carton“, Attribué à la table après un procès tout aussi controversé Calciopoli puis exposé comme le tricolore de l’honnêteté. Après avoir terminé troisième avec son équipe sur le terrain. Certaines choses ne peuvent pas être oubliées. Encore plus après les accusations posthumes de l’infraction imputée à Moratti par l’ancien procureur fédéral Palazzi (le fameux rapport 2012) et contournées uniquement grâce à la prescription. Ce n’est pas un hasard si les ennemis les plus détestés étaient derrière lui Mourinho (9,1% des voix) e Materazzi (7,8%) et Gigi Simoni (6,3%). En un mot: Inter.

Le seul sort du grand groupe Zdenek Zeman (14,5%): comme je l’ai dit, les joueurs de la Juventus ont une bonne mémoire et ne l’ont pas oublié non plus.