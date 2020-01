Les fans de la Juventus, en colère contre Sarri après ses dernières déclarations

Les fans du Juventus ont montré leur mécontentement après les dernières déclarations de Maurizio Sarri après la défaite contre Naples (2-1).

27/01/2020 à 20:58

CET



L’entraîneur italien a commenté: “Est-ce que ça fait plus mal de perdre à Naples? Honnêtement, non. Je suis heureux pour les garçons qu’ils sont et je continuerai à aimer pour toujours, si vous devez perdre, au moins ils sont heureux. Bien sûr, j’aurais préféré qu’ils commencent dans une semaine … “

Sarri fait référence à la mauvaise course de son ancienne équipe, qu’il a réalisé entre 2015 et 2018, dans le Série Aparce qu’ils se sont accumulés trois défaites consécutives dans la ligue italienne et sont actuellement dixièmes au classement avec 27 points en 21 matchs. Alors que le Juventus, Club arrivé dans la dernière fenêtre des signatures d’été, il a eu cinq victoires consécutives Dans la même compétition.

Cependant, les fans de la Juventus ont montré leur mécontentement sur les réseaux sociaux après les déclarations de Sarri, selon Corriere dello Sport: “Chilling Sarri, je ne crois pas ce que tu viens de dire, ce n’est pas possible”“Les mots de Sarri ont été stupides, ainsi que naïfs. Quelqu’un doit mieux expliquer ce qu’est la Juventus.”

Pour sa part, il y a aussi des fans qui ont soutenu l’entraîneur: “Sarri c’est ça, à prendre ou à laisser. Sincère et sans hypocrisie. “