Les fans de la ville ne pouvaient pas battre 0,5 de l’alcoolémie

Les adeptes de Manchester City qui a déménagé dans la capitale croate pour assister au match entre le Dinamo Zagreb et le club anglais Ils ne pouvaient pas entrer dans le stade s’ils avaient consommé une pinte de bière.

12/12/2019 à 18:20

CET

Sport.es

Cela a été communiqué à partir d’un e-mail dans lequel ils ont averti les citoyens qu’ils ne pouvaient pas accéder au Stadion Maksimir – le camp de Dinamo Zagreb – s’ils dépassaient 0,5 alcool dans le sang.

La UEFA a approuvé en juin 2018 la vente et la consommation d’alcool dans les stades pour les matches de la Ligue Europa et des Champions, bien que la nouvelle loi respecte la législation nationale de chacun des pays et, dans ce cas, la Croatie l’interdit .

Le contrôle des fans de la ville atteint une telle ampleur que les autorités ont informé que les adeptes pourraient être soumis à des alcootests avant d’entrer dans le Maksimir.

La rencontre entre le Dinamo Zagreb et Manchester City, correspondant à la dernière journée du groupe C de la Ligue des champions, s’est terminée par une victoire pour les visiteurs (1-4) et l’élimination ultérieure des Croates pour la prochaine manche des Champions. La City, quant à elle, n’a affronté le jeu avec aucun enjeu, car elle avait déjà la première place du groupe assuré.