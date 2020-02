Les fans de Leeds jaillissent de la star que Bielsa a embrassée à plein temps – HITC

La star de Leeds United a prouvé ses capacités cet après-midi à Elland Road.

Il y a eu une touche de rachat pour Kiko Casilla de Leeds United cet après-midi.

L’Espagnol a commis des erreurs qui ont mené à des buts lors de trois de ses quatre derniers matchs de championnat.

En conséquence, le patron de Leeds, Marcelo Bielsa, a subi des pressions pour l’échanger avec Illan Meslier ces dernières semaines, mais l’Argentin a gardé la foi de son gardien espagnol lors de la visite de Reading aujourd’hui – et quelle décision énorme cela s’est avéré être.

Comme toujours, les Blancs ont battu l’équipe locale mais n’ont réussi qu’à gagner 1-0, malgré un pourcentage de possession de 66% et un but de 18 tirs par rapport aux huit des Royals – et seulement deux étaient sur la cible.

Et c’est Casilla qui a assuré que Reading ne partirait pas avec un point après avoir réalisé un superbe arrêt de temps pour garder Liam Moore.

C’était un exemple du type de gardien de but auquel Bielsa a fait référence ces dernières semaines, lorsqu’on lui a demandé s’il allait laisser tomber Casilla, et le patron de Leeds a embrassé son bouchon avec un high-cinq après le coup de sifflet final.

Voici comment les fans du club du West Yorkshire ont réagi aux héroïques de Casilla:

Ce fut un week-end brillant pour Leeds, qui a maintenant un coussin de cinq points dans les deux premiers après que Fulham et Brentford aient tous deux perdu des points.

