Les fans de Leeds réagissent aux statistiques de la star de 10 millions de livres – HITC

Patrick Bamford a lutté pour Leeds United samedi.

Patrick Bamford a été l’attaquant de premier choix de Leeds United toute la saison, mais à quel prix?

Le joueur de 25 ans, une signature de 10 millions de livres sterling en 2018 [BBC Sport], a marqué 12 buts en championnat en 28 départs pour le club d’Elland Road depuis août.

C’est un bon retour et compte tenu du fait que Leeds est dans les places de promotion automatique, tout semblait aller bien dans le West Yorkshire.

Mais Bamford a connu un mauvais match lors de la défaite 1-0 de samedi contre le Wigan Athletic à domicile, ce qui a manqué plusieurs occasions de marquer.

En termes d’action face à face, Leeds aurait pu et aurait dû gagner le match, mais dans ce qui devient un thème récurrent de leur saison, l’équipe de Marcelo Bielsa a payé le penalty pour les occasions manquées.

Et l’ampleur du gaspillage de Bamford devant l’objectif a été dévoilée.

Jusqu’à présent, l’ancien tireur de Middlesbrough a raté 20 “grandes chances” pour les Blancs cette saison – plus que tout autre joueur de la division – et a eu le plus de tirs cadrés dans le championnat [53].

Les chiffres ne reflètent pas bien Bamford et voici comment les fans de Leeds ont réagi aux statistiques:

La bonne nouvelle est que Leeds a signé avec Jean-Kevin Augustin pour rivaliser avec Bamford la semaine dernière, et au moins ils ont encore un coussin de trois points dans les deux premiers.

La mauvaise nouvelle est que Bielsa n’a pas inclus Augustin hier et compte tenu de sa confiance en Bamford, ce ne serait pas une grande surprise si le tireur d’élite français devait gagner une place de départ avant de réaliser le premier XI.

