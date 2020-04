Les fans de Liverpool ne veulent pas d’une cible de 27 ans – HITC

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, espère apparemment amener Layvin Kurzawa, champion de Ligue 1 du PSG, en Premier League.

Il y a une certaine ironie dans le fait que Layvin Kurzawa est l’un des footballeurs les plus décorés de l’ère moderne. Parce que l’objectif annoncé de Liverpool n’est certainement pas l’un des plus doués (Sport).

Cela fait cinq ans maintenant que l’arrière gauche international français a troqué Monaco contre le PSG pour 20 millions de livres sterling et, comme vous vous en doutez, jouer pour Les Parisiens fait des merveilles pour votre CV. En une demi-décennie dans la capitale, Kurzawa a remporté 13 trophées, dont trois titres de Ligue 1.

Ce total passera à quatre si la saison 2019/20 peut être terminée.

Mais un parcours respectable de médailles ne signifie pas que Kurzawa mérite la chance de rejoindre l’équipe de Liverpool parsemée de stars de Jurgen Klopp. Comme vous le diront même les fans du PSG les plus roses, Kurzawa est en déclin depuis un certain temps maintenant et, même à seulement 27 ans, il est fermement derrière Juan Bernat dans l’ordre hiérarchique.

Le flyer de 13 casquettes est certainement plus Alberto Moreno qu’Andy Robertson. Bien que les erreurs de jugement puissent être négligées si vous êtes un jeune joueur débutant, elles sont un peu difficiles à avaler pour un joueur ayant l’expérience de Kurzawa en Ligue des champions et au niveau international.

Kurzawa sera un agent libre à l’expiration de son contrat. Mais avec Yasser Larouci poussant pour une place dans la photo de la première équipe à Anfield, Liverpool devrait se rappeler que l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs.

