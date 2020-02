Les fans de Liverpool réagissent à la performance de Dejan Lovren – HITC

Liverpool a subi une défaite choquante ce soir face à une équipe menacée de relégation.

Eh bien, Liverpool n’imitera pas les Invincibles d’Arsenal de 2004.

L’équipe de Jurgen Klopp a subi une défaite choc 3-0 à l’extérieur face à Watford, menacé de relégation, ce soir.

Liverpool, qui compte 22 points d’avance en tête du classement de la Premier League, a pris du retard sur le premier match d’Ismaila Sarr à la 54e minute, avant que l’ailier des Hornets ait doublé l’avantage de son équipe au compte des heures.

Les Reds ont également subi une frayeur lors de la victoire de 3-2 contre West Ham lundi, bien qu’ils soient revenus de l’arrière pour finalement gagner le match.

Mais il n’y a pas eu de retour ici et Troy Deeney a mis le résultat hors de doute sur 72 minutes.

Il s’agissait de la première défaite de Liverpool en Premier League cette saison, ruinant leur chance d’égaler la réussite d’Arsenal d’il y a 16 ans en passant par une campagne de ligue complète invaincue.

L’Allemand a réussi à démarrer Dejan Lovren en défense centrale devant Joel Matip.

Voici comment les fans du club d’Anfield ont réagi à l’affichage du Croate:

Lovren s’est-il couvert de gloire pour Liverpool? Non. Y avait-il un joueur du côté extérieur? Pas vraiment.

La vérité est que l’ancienne star de Southampton est une cible facile, mais l’équipe de Klopp n’était tout simplement pas assez bonne le jour.

Ils ont décroché une victoire contre les Irons plus tôt dans la semaine, dans un match où Lovren n’a pas joué.

Klopp manquait le capitaine Jordan Henderson et l’axe de Gini Wijnaldum et Alex Oxlade-Chamberlain au milieu de terrain ne fonctionnait pas vraiment, tandis que leur trio offensif étoilé de Mo Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino ne chantaient pas à partir de la même feuille d’hymne .

