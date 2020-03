Les fans de Liverpool réagissent à l’annonce de la dernière rumeur de transfert – HITC

Liverpool a de nouveau été lié à un déménagement pour le joueur de 21 ans.

Eh bien, Liverpool a de nouveau été lié à un déménagement pour Boubakary Soumare.

Le milieu de terrain français a été lié à un passage à Anfield lors de la fenêtre de transfert de janvier, mais rien ne s’est concrétisé.

Et avec une pénurie de matchs de football dont il faut parler, en raison de la crise actuelle du COVID-19, il semble que les rumeurs de transfert liées à Liverpool aient débuté quelques mois avant la date prévue.

Selon la publication espagnole Sport, les Reds sont en pourparlers avec Lille au sujet de la signature de la centrale de 21 ans lors du mercato estival.

Soumare est très apprécié en Ligue 1 et il semble que les fans du club du Merseyside soient complètement à bord avec la perspective de la signature de Jurgen Klopp.

Voici comment ils ont réagi à la rumeur sur Twitter:

Ce serait un gros risque si Soumare décidait de vouloir rejoindre les champions d’Europe en titre.

Ils pourraient avoir la meilleure équipe du football mondial en ce moment, et Anfield est sans aucun doute une proposition attrayante, mais Soumare doit garder à l’esprit que Liverpool a un certain Fabinho au milieu de terrain en ce moment et que la grande puissance brésilienne ne sera pas facilement déplacée.

