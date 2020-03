Les fans de Liverpool réagissent aux nouvelles de Coutinho et Edwards – HITC

Liverpool était apparemment intéressé par une nouvelle signature du Brésilien l’été dernier.

Les fans de Liverpool sur Twitter réagissent à un rapport sur la rencontre de Michael Edwards avec Philippe Coutinho.

Le Mirror a annoncé aujourd’hui que le directeur du football des Reds avait eu une conversation avec le Brésilien au sujet de son retour à Anfield en 2019.

Coutinho a quitté Liverpool pour rejoindre Barcelone dans le cadre d’un accord de 142 millions de livres sterling il y a un peu plus de deux ans.

Mais il y a souvent des spéculations sur un retour dans le Merseyside et il semble que ce ne soit pas seulement une conversation écrite.

Le rapport affirme que Liverpool n’était pas prêt à répondre aux exigences financières du Barça en ce qui concerne la signature de l’ancien meneur de jeu de l’Inter Milan, qui est maintenant prêté au Bayern Munich.

Voici comment les fans des champions européens ont réagi au rapport.

Vous pouvez comprendre l’accueil mitigé des supporters.

D’une part, Coutinho a été un joueur brillant pour Liverpool lors de son passage de quatre ans et demi sous Brendan Rodgers et plus tard Jurgen Klopp.

Mais les choses avancent. Les Reds sont sur le point de remporter la Premier League – si et quand la saison recommence – et ont remporté la Ligue des champions le dernier trimestre sans lui.

Laissant de côté le sentiment, ils n’ont manifestement pas besoin de lui.

