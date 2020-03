Les fans de Liverpool réagissent aux nouvelles de la blessure d’Alisson – HITC

Le Brésilien s’est blessé à l’entraînement.

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a confirmé sur le site officiel du club qu’Alisson raterait le match contre Bournemouth samedi.

L’ancien joueur de l’AS Roma aurait subi une légère blessure à la hanche avant le match contre Chelsea en FA Cup en milieu de semaine.

Un scan l’a exclu du match de demain contre Bournemouth et le Evening Standard a affirmé qu’il avait un doute pour le match contre l’Atletico Madrid en Ligue des champions la semaine prochaine.

«Malheureusement, Ali est absent. Il a eu un petit incident à l’entraînement avant le match de Chelsea. [There was a] scanner le lendemain et ils ont trouvé quelque chose. Alors maintenant, il est sorti. Nous verrons la semaine prochaine à coup sûr, puis nous verrons », a déclaré Klopp.

C’est la dernière chose que les fans de Liverpool voulaient entendre après quelques semaines lamentables. Les Reds ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues et Bournemouth ne sera pas facile à affronter.

Les Cherries se battent pour leur survie en Premier League et l’équipe d’Eddie Howe prendra beaucoup de confiance de ce que Watford a fait aux champions imminents la semaine dernière.

Les nerfs pourraient entrer en jeu à Anfield demain si Bournemouth prend les devants. Liverpool n’a besoin que de quatre victoires pour remporter le titre et il n’y a pas encore lieu de s’inquiéter.

La blessure d’Alisson est un coup dur pour Liverpool. En conséquence, les fans des Reds s’inquiètent pour le match de demain, mais la plupart d’entre eux ont confiance dans les capacités d’Adrian.

Voici comment quelques-uns ont réagi sur Twitter à propos de la triste nouvelle:

