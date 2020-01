Les fans de Manchester United déçus par une statistique choquante contre les Wolves

Les supporters de Manchester United avaient tout à fait le droit d’être contrariés par la performance de leurs joueurs après le nul contre les Wolves.

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer étaient censés riposter avec une réponse après leur défaite 2-0 contre Arsenal, mais ils n’ont pas réussi à trouver la marchandise.

Sans doute l’une des seules voies d’argenterie de United, la FA Cup était censée être une distraction bienvenue de ce qui a été une saison de Premier League incohérente jusqu’à présent.

Au lieu de cela, ce n’était qu’un rappel des échecs de Solskjaer et de la façon dont leurs performances fatiguées commencent à s’infiltrer partout.

Avec une période festive si chargée déjà, la dernière chose que l’une ou l’autre équipe aurait voulu est une rediffusion et pourtant les Red Devils devront affronter les Wolves à Old Trafford pour progresser.

Zéro tir sur la cible. Fixation ennuyeuse et ennuyeuse. Très mauvaise performance des joueurs mais attendue avec le manque de qualité et d’organisation d’un manager tactiquement naïf. Au moins, nous n’avons pas perdu. #mufc

– Hesham Bilal-Hafiz (@ hesham786) 4 janvier 2020

Pour la quantité de possession que nous avons eue, créer absolument rien de nouveau est un coaching épouvantable

– The United Stand (@UnitedStandMUFC) 4 janvier 2020

Toothless Utd, décevant de voir un Utd jouer comme une équipe de la ligue inférieure essayant de gratter une rediffusion de la coupe mais soulagé d’être au moins toujours en compétition dans un match pour lequel je n’avais pas de grands espoirs. Zéro tir sur la cible est une statistique horrible.

– Pilib De Brún (Phil Brown) (@Malachians) 4 janvier 2020

Zéro tir sur la cible. #OlesRedAndWhiteArmy

– James Stretford (@Jamesstretford) 4 janvier 2020

90 minutes de football et 0 tirs cadrés par Manchester United. Gênant.

– Aidan Walsh 🔰 (@AidanWalshMUFC) 4 janvier 2020

Plus ou moins la même chose pour United. Il n’y a aucune identité, aucun plan pour tout ce que nous faisons et nous manquons de toute direction. Comment peut-on regarder des performances comme celle-ci en continu et penser que c’est assez bon pour notre club?

– The Man Utd Way (@TheManUtdWay) 4 janvier 2020

Compte tenu des positions dans lesquelles les tirs ont été effectués, les joueurs de Manchester United devraient au moins en avoir un sur la cible.

Cependant, le manque de qualité était évident avec même Solskjaer jetant sur Fred et Marcus Rashford pour essayer de voler un résultat.

Le talentueux Anglais s’est sans doute approché le plus après avoir frappé le poteau, mais cela n’a clairement pas suffi à sauver le légendaire Norvégien de ce qui finalement a été une performance embarrassante.