Les fans de Manchester United déterminés à montrer leur colère aux propriétaires

S’il y a jamais eu le match parfait pour montrer, à l’unanimité, que les fans sont contre les Glazers, c’est bien la défaite 2-0 contre Burnley à Old Trafford.

Aucune excuse ne peut être faite pour la faible performance de Manchester United et franchement, le temps presse, il est maintenant arrivé au point où les performances n’ont plus d’importance et seuls les résultats le font.

Malheureusement, les supporters n’obtiennent ni l’un ni l’autre et il est difficile de justifier Ole Gunnar Solskjaer de garder le travail malgré le fait que les fans mettent un point d’honneur à chanter son nom.

United a eu la chance de s’approprier le match, Anthony Martial et Juan Mata manquant des opportunités, mais après cela, c’était une performance plutôt douce.

Les joueurs auraient dû riposter durement après avoir concédé, mais au lieu de cela, ils n’avaient jamais vraiment l’impression de marquer, sans parler de gagner.

Chants de “We want United back” rapidement suivi de “Stand up if you hate Glazers”. La majorité d’Old Trafford est debout

– Simon Peach (@SimonPeach) 22 janvier 2020

Les fans sont également sortis tôt du match, beaucoup semblant convaincus que les Red Devils ne pourraient jamais renverser la situation malgré leur tendance historique à remporter des victoires de retour.

Solskjaer a toujours été optimiste, mais il est difficile d’imaginer qu’il sera en mesure de défendre cette performance.

Les supporters veulent probablement qu’il parle de la même manière qu’il l’a fait après la lourde défaite contre Everton la saison dernière quand il a affirmé que de nombreux joueurs ne verront pas le succès avec lui à Old Trafford.