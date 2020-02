Les fans de Manchester United en colère contre les performances de Jesse Lingard et Andreas Pereira

Les supporters de Manchester United étaient profondément mécontents de la performance d’Andreas Pereira et Jesse Lingard contre le Club de Bruges en Ligue Europa.

Ole Gunnar Solskjaer a fait pivoter ses hommes dans le but de les reposer avant un affrontement crucial contre Watford, mais malheureusement, la décision a échoué.

United a fait match nul 1-1 en huitièmes de finale aller et n’a pratiquement rien retiré du match après une performance décevante tout au long du match.

Pereira et Lingard étaient sur place afin de reposer Fred et Bruno Fernandes, mais les deux derniers ont dû venir pour aider à assurer une victoire.

Malheureusement, même si l’équipe a mieux joué, elle n’a pas pu le faire et maintenant les Red Devils doivent gagner à domicile au match retour.

J’ai l’impression que c’est une mauvaise gestion de la part d’Ole à ce stade de jeter continuellement Lingard sous les projecteurs pour ouvrir la porte aux abus des fans. Il ne devrait jamais jouer 90 minutes pour nous. Il est tellement mauvais. C’est vraiment douloureux à regarder.

– The Man Utd Way (@TheManUtdWay) 20 février 2020

Si Bruno vaut 50 millions de livres sterling, nous devrions obtenir 3,50 livres sterling pour Lingard et Pereira.

– United Religion (@Unitedology) 20 février 2020

Bruno Fernandes a fait plus en 10 minutes que Lingard et Pereira pendant tout le match.

La différence de niveaux de capacité est stupéfiante!

– The United Stand (@UnitedStandMUFC) 20 février 2020

Vous avez tous deux besoin d’une vérification de la réalité.

– @JesseLingard

– @andrinhopereira

– Josh O’Sullivan (@ManUnitedMedia) 20 février 2020

Beaucoup trop de joueurs qui devraient avoir un point à prouver simplement en prouvant qu’ils ne sont pas à la hauteur ce soir. Dalot, Pereira et Lingard les pires coupables. C’est pourquoi nous sommes condamnés lorsque nous subissons quelques blessures #FullTimeJay

– DEVILS à temps plein (@FullTimeDEVILS) 20 février 2020

Lingard et Pereira dans l’équipe, c’est comme jouer avec 9 hommes contre 13.

– United Religion (@Unitedology) 20 février 2020

Pereira et Lingard avaient tous les deux quelque chose à prouver, non seulement parce qu’ils ont été en très mauvais état tout au long de la saison, mais aussi à cause de l’arrivée de Bruno Fernandes.

Leurs deux positions sont menacées et pourtant ils ont joué comme s’ils n’avaient aucune inquiétude à ce sujet.

La paire hors-forme a été jouée dans diverses positions cette saison afin d’essayer d’en tirer quelque chose, mais elle n’a pas réussi à impressionner.

Avec Paul Pogba et Marcus Rashford absents, Manchester United avait désespérément besoin de quelqu’un pour répondre à l’occasion et c’était un mauvais match nul après la bonne victoire contre Chelsea.