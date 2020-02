Les fans de Manchester United excités par la performance de Bruno Fernandes contre Chelsea

Les fans de Manchester United n’ont pas pu s’empêcher de faire l’éloge de la nouvelle recrue Bruno Fernandes après sa performance sans effort contre Chelsea.

Le talentueux Portugais a obtenu son transfert fin janvier après de longues négociations avec le Sporting Lisbonne qui se sont avérées fructueuses.

Les supporters étaient déjà excités par ce que Fernandes peut apporter à la table mais sa performance contre Chelsea n’était pas vraiment attendue.

Le milieu de terrain sensationnel a un superbe talent de surgir dans les bonnes zones à tout moment et c’est grâce à son corner que United a conclu la victoire contre les Bleus.

Jusque-là, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer risquaient toujours de concéder un match qu’ils ne pouvaient pas se permettre de ne pas fuir avec les trois points.

Fernandes ne s’améliorera que lorsque Rashford sera de retour. Vous cherchez déjà si forte et seulement deux matchs.

– Liam Canning (@LiamPaulCanning) 17 février 2020

Bruno Fernandes est une classe pure.

C’est le tweet !!! #CHEMUN pic.twitter.com/qHNjpqewjI

– Charles (@ceonigeria_) 17 février 2020

Ce fut le premier grand match de Fernandes en Angleterre. Il n’a jamais joué dans ce genre d’intensité auparavant et il a fait du bon travail. Il était parfois bien rangé et progressif sur le ballon. Il ne s’améliorera que plus il s’acclimatera à la Premier League. https://t.co/O7I3xCg2BL

– UtdArena. (@utdarena) 17 février 2020

Bruno Fernandes avec une telle performance chic. Avait l’air bien rangé tout le match et était phénoménal sur le ballon. La portée de passage est superbe et ses coups de pied arrêtés sont super. Bruno et Fred ont résolu deux pièces du puzzle du milieu de terrain. J’ai juste besoin de la dernière pièce maintenant, Pogba devrait partir.

– TR (@TacticalRole) 17 février 2020

Bruno Fernandes fait tellement de choses que les fans de Man United espéraient que Paul Pogba ferait (régulièrement) lorsque leur équipe attaquerait. Sans effort, mais parfois apparemment ingénieux (en considérant ce à quoi ils étaient habitués récemment).

– Jonas Giæver (@CheGiaevara) 17 février 2020

Bruno Fernandes est tellement bon en coups de pied arrêtés. Frappez juste le poteau il y a quelques instants d’un coup-franc puis assiste Maguire d’un corner. Tu aimes le voir.

– Red Devil Bible (@RedDevilBible) 17 février 2020

Bien que le jeu de coups de pied arrêtés de Fernandes soit admirable, c’est plutôt sa combinaison de plusieurs petits morceaux de jeu de qualité qui a rendu sa performance si forte.

Il n’a pas battu cinq joueurs de Chelsea à la fois ni fait de passes scandaleuses, mais chaque fois qu’un coéquipier avait besoin de lui, il était là.

La capacité de Fernandes à courir sans relâche est également un attribut énorme, d’autant plus que Solskjaer veut jouer dans un système très intense.

Le légendaire Norvégien pourrait tout de même sauver son travail et la signature de l’ancien sportif semble déjà porter ses fruits.

