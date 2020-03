Les fans de Manchester United fatigués de rater les quatre premières occasions

Les fans de Manchester United se lassent certainement de la poursuite de leur équipe pour une place parmi les quatre premiers après le match nul décevant avec Everton.

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer avaient horriblement commencé après que l’erreur de choc de David de Gea ait donné un but facile à l’équipe locale.

Bruno Fernandes égalisait magnifiquement avec un effort à long terme mais il n’y avait pas grand-chose d’autre à célébrer.

United avait désespérément besoin des trois points pour se classer parmi les quatre premiers, car cela ne lui aurait laissé qu’un point de moins que son objectif pour la saison.

Malheureusement, il s’agissait d’une autre occasion manquée par Solskjaer et ses joueurs et seul le temps nous dira s’ils vivront pour le regretter.

L’incapacité continue de Manchester United à tirer parti des points de chute de ses rivaux les empêche de progresser en équipe. Pas un mauvais point et les performances étaient correctes mais manquent de mentalité pour mériter le top quatre.

– Jordan Clarke (@FourFourJordan) 1 mars 2020

Ce n’est pas le pire résultat, mais je suis vraiment fatigué de ne JAMAIS capitaliser sur la façon dont Chelsea a été horrible cette saison. Chaque fois qu’ils nous offrent une chance, nous bouffons nos lignes. Le fait que nous nous retrouvions toujours derrière eux à ce stade de la saison est embarrassant.

– The Man Utd Way (@TheManUtdWay) 1 mars 2020

Pas assez bon de #MUFC. Très moyen en seconde période, transformé en Bruno + une tonne de joueurs inhibés. Tactique moyenne. Beaucoup de moyenne contre un Everton moyen.

– Rob Blanchette (@_Rob_B) 1 ​​mars 2020

Nous avons vu deux côtés de United aujourd’hui. En première mi-temps, nous étions confortablement la meilleure équipe et malgré quelques instants défensifs, nous aurions dû être 2-0. Néanmoins, c’était 1-1.

En seconde période, nous avons été dominés et nous aurions pu perdre.

– UtdArena. (@utdarena) 1 mars 2020

Nous avons parfois porté notre chance là-bas, mais nous aurions pu la retarder avec Ighalo tard. Pensé que Maguire était exceptionnel en deuxième mi-temps, a traité coin après coin et ce but dévié aurait été dur pour lui s’il avait été maintenu. #FullTimeJay

– DEVILS à temps plein (@FullTimeDEVILS) 1er mars 2020

Je ne peux pas mettre des mots sur la performance / le résultat, mais les arrêts que De Gea et Pickford ont réalisés vers la fin étaient incroyables. Dommage que notre intensité et notre pression aient chuté au second semestre. #MUFC

– Comme si. (@ Asif9707) 1 mars 2020

Un Everton ressuscité allait toujours être une équipe difficile à affronter, mais Manchester United devait faire une déclaration aujourd’hui.

On pense que Solskjaer ne sera limogé que s’il ne parvient pas à amener le football européen à Old Trafford, mais les fans font pression pour un classement parmi les quatre premiers.

Compte tenu de la forme affreuse de Chelsea et Leicester City ces derniers temps, les quatre premiers sont ouverts à la prise si quelqu’un en profite.

Avec la saison qui se réchauffe et qui entre dans son dernier tiers, la pression dira qui se lève pour l’occasion et qui ne le fait pas.

Jusqu’à présent, les Red Devils ne l’ont pas fait mais il y a encore une opportunité de faire leur marque.

United affrontera Derby County lors du 5e tour de la FA Cup jeudi. Mais que savez-vous de l’histoire des Red Devils en FA Cup? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir!