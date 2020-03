Les fans de Manchester United font l’éloge d’Odion Ighalo

Les fans de Manchester United n’ont pu s’empêcher de tomber encore plus amoureux d’Odion Ighalo après sa brillante performance contre LASK en Europa League.

Ole Gunnar Solskjaer a donné un nouveau départ au talentueux Nigérian en huitièmes de finale et il est sûr de dire qu’il en a tiré le meilleur parti.

Ighalo a saisi un but et a aidé à la victoire 5-0 sur leurs adversaires et sa forme inspire confiance malgré l’absence d’Anthony Martial.

Solskjaer a déjà discuté de la possibilité de signer définitivement l’ancien homme de Watford et il ne semble pas y avoir de raison pour l’instant.

Les fans semblent réitérer ces sentiments, certains appelant déjà au transfert.

Une autre passe décisive pour Fernandes. Un autre but pour Ighalo. Et quel objectif c’était.

– Liam Canning (@LiamPaulCanning) 12 mars 2020

Ighalo First Touch, Then Technique pour tirer sur Belter est autre chose.

Qui est Drogba & Eto dans ce jeu, R9 n’était même pas aussi bon.

Ighalo Hive veuillez vous lever,

Faveur sur le travail FC Nous nous régalons 🐐 pic.twitter.com/wRphlscQR7

– King Nonny 👑 (@Zaddy_nomso) 12 mars 2020

Ighalo est le joueur que les fans d’Arsenal pensent qu’Aubameyang est.

– RiZzy🔴 (@RiZzyUTD) 12 mars 2020

Je viens de voir le but d’Ighalo. Sensationnel. Mérite une foule.

– Gary Lineker (@GaryLineker) 12 mars 2020

Signez Ighalo immédiatement pls pic.twitter.com/y1H6X1CJb5

– Hüd (@Oliver_Hood_) 12 mars 2020

Nous ne plaisantions pas quand nous avons appelé Odion Ighalo le R9 nigérian. 🇳🇬👌

– Ryan. 🔴 (@Vintage_Utd) 12 mars 2020

Ighalo offre à Manchester United quelque chose de différent de ce qu’ils ont déjà dans leur arsenal et cela doit être précieux.

La question est de savoir comment assurer le transfert est une bonne décision et cela repose principalement sur le report de la décision autant que possible pour voir comment il continue à fonctionner.

Il serait également judicieux de le signer pour un contrat de courte durée et des salaires pas incroyablement élevés simplement en raison de son âge, donc United ne sera pas coincé avec lui en cas de baisse soudaine et inattendue des performances.