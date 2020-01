Les fans de Manchester United furieux avec Ole Gunnar Solskjaer pour avoir ignoré Angel Gomes contre Wolverhampton Wanderers

Les supporters de Manchester United étaient loin d’être impressionnés par Ole Gunnar Solskjaer une fois de plus après le nul 0-0 du club avec Wolverhampton Wanderers au troisième tour de la FA Cup samedi.

Les visiteurs étaient à nouveau douloureusement plats, dépourvus d’élan allant de l’avant et passant d’une manière qui était douloureusement prévisible.

Dans un tel contexte, il était compréhensible de voir autant de fans de United poser la question: où diable est Angel Gomes?

En effet, comme on le verra ci-dessous, de nombreux supporters n’ont pas perdu de vue que Solskjaer a, pour une raison quelconque, exclu le jeune talentueux à un degré douloureux.

Soyez désolé pour Angel Gomes. Nous avons besoin d’un but et Ole apporte un arrière droit au lieu de lui. Et les gens se demandent pourquoi il refuse de signer un nouvel accord ..

– Ryan. 🔴 (@Vintage_Utd) 4 janvier 2020

Ne joue pas à Gomes

🤝

Agissant surpris, il ne veut pas signer un nouvel accord

– GAZ (@MidKnightGaz) 4 janvier 2020

Gomes a déclaré que Robin Van Persie était un meilleur numéro 20 qu’Ole

– Ché (@UtdChe) 4 janvier 2020

Nous sommes désespérés pour un but et Gomes ne peut toujours pas obtenir de minutes.

Et les gens seront toujours surpris qu’il ne signe pas de nouveau contrat…

– Elliott (@URelliott) 4 janvier 2020

Le traitement que Gomes a reçu est vil, tellement de capacité et de talent comment est-il censé le montrer quand ce gobelin ne lui donne pas de temps de jeu, malade de lui, j’espère qu’il va à l’étranger et brille parce qu’il le fera.

– ً (@Sarrista__) 4 janvier 2020

Gomes, je vous prie de quitter le club pour votre bien! Nous ne vous méritons pas!

– Saeed ✨ (@ Realist_187) 4 janvier 2020

Dalot s’est blessé 4 mois et il l’amène pour Chong au lieu de Gomes….

– Mark Goldbridge (@markgoldbridge) 4 janvier 2020

Pour une équipe dont les joueurs – et c’est un problème datant d’avant Solskjaer – ont du mal à utiliser le ballon efficacement dans les espaces restreints, en particulier dans le dernier tiers, il est déconcertant que Gomes ne regarde pas.

C’est un joueur dont la locomotion est vertigineusement bonne. Gomes est capable de se sortir de situations délicates et de pénétrer dans le dernier tiers d’une manière qui dépasse Marcus Rashford, Jesse Lingard et même Anthony Martial.

Et pourtant, pour une raison quelconque, il est complètement ignoré – même dans des jeux comme ceux-ci, où son influence aurait été si fortement ressentie. Les fans de United, à leur tour, posent une question très simple: pourquoi?