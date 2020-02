Les fans de Manchester United impressionnés par les débuts de Bruno Fernandes contre les Wolves

Les fans de Manchester United étaient mécontents du résultat contre les Wolves, mais heureux de voir leur star signer en action alors que Bruno Fernandes a connu un début productif.

Le talentueux Portugais n’a pas connu le meilleur des débuts en termes de réussite, mais les supporters ont déjà remarqué sa qualité.

Les fans de United espéraient voir un show stellaire et voulaient que Fernandes continue le genre de forme qu’il avait montré au Sporting Lisbon.

La créativité du milieu de terrain de 25 ans était désespérément nécessaire du côté d’Ole Gunnar Solskjaer, car ils ont souvent eu du mal à menacer cette saison.

Malheureusement, cette tendance s’est poursuivie contre les Wolves alors que les Red Devils dominaient, mais ont été édentés dans l’ensemble, ne réussissant pas à profiter de la chute de Chelsea plus tôt dans la journée.

J’aime que Fernandes crie pour le ballon et montre où ses coéquipiers devraient courir pendant qu’il a le ballon. Il a clairement réalisé que nous sommes de la merde et il doit prendre les choses en main

– Nooruddean (@BeardedGenius) 1 février 2020

Bruno Fernandes a eu plus de touches, plus de tentatives de passes et plus de tirs que quiconque en première période.

– The Man Utd Way (@TheManUtdWay) 1 février 2020

Bruno Fernandes est si bon sur le ballon qu’il a été classe jusqu’à présent

– RiZzy🔴 (inactif) (@RiZzyUTD) 1 février 2020

Les qualités de leadership de Fernandes, si visibles dans son premier match, montrent à quel point le reste de l’équipe est pauvre.

Il dirige des gars qu’il connaît à peine depuis une semaine et ils l’écoutent.

– Jordan Clarke (@FourFourJordan) 1 février 2020

J’adore tout ce que Bruno Fernandes veut mettre sur le ballon. Je le recherche activement tout le temps. Il faudra du temps pour que le produit final arrive dans une équipe qui a effectivement joué sans un vrai n ° 10 toute la saison mais son tempo est beaucoup plus lisse et plus incisif immédiatement. pic.twitter.com/SF4xF12CSH

– United Peoples TV (@UnitedPeoplesTV) 1er février 2020

Bruno Fernandes n’est à Manchester que depuis quelques jours et a l’air le meilleur joueur sur le terrain… # mufc pic.twitter.com/4zLqqJXvLV

– Ammad🤙🏻😈 (@Ammadutd) 1 février 2020

Fernandes n’a eu qu’une journée d’entraînement à son actif, il était donc naturel qu’il ne clique pas encore tout à fait avec ses coéquipiers.

Les fans étaient certainement ravis qu’il ait ordonné à ses collègues de prendre de meilleures positions afin d’utiliser l’espace disponible.

Avec les vacances d’hiver qui commencent maintenant, c’est le moment idéal pour Fernandes d’apprendre à connaître ses coéquipiers et de s’habituer à son nouvel environnement.

Autant que les fans voudront qu’il touche le sol, il est beaucoup plus probable qu’il aura besoin de temps pour s’adapter comme Fred l’a fait précédemment.