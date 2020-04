Les fans de Manchester United ne veulent pas de Gareth Bale ou James Rodriguez

Les fans de Manchester United se demandent si le club devrait être tenté par des réductions ou des offres gratuites pour trois stars de la Liga.

Des centaines de personnes ont participé à la discussion sur Facebook de People People pour savoir si les Red Devils devraient signer Philippe Coutinho, James Rodriguez ou Gareth Bale alors que Barcelone et le Real Madrid cherchent à se décharger de leurs superstars excédentaires.

La plupart des fans ont déclaré que United ne devrait opter pour aucun des trois anciens galacticos, même s’il s’agissait d’un transfert gratuit. Les commentaires comprenaient:

‘Aucun. Nous devons recruter des joueurs de la nouvelle génération, des joueurs qui ont faim et qui ont le potentiel de s’améliorer. Ces joueurs ne correspondent certainement pas à ce profil. Type de joueurs avec lesquels nous aurions été liés chaque fois que LVG / Jose était manager. Nous ne pouvons pas recommencer à faire des signatures comme celles-ci. »

«Aucun d’entre eux pour être honnête, trop cher, James et Coutinho seraient normalement des remplaçants pour Fernandez et Bale? Je préfère Sancho, une option plus jeune. »

“Il n’y en aurait pas, nous essayons de nous débarrasser des ego trop chers dans l’équipe et ce serait un retour en arrière.”

“Aucun d’entre eux selon la philosophie et la vision d’Ole pour l’équipe.”

“Aucun d’entre eux, les jours de la signature de Charlies sont révolus.”

“Jouez juste Greenwood à leur place.”

James Rodriguez du Real Madrid a été choisi par certains fans, bien que souvent comme option de secours:

“James Rodriguez ne serait pas un mauvais cri pour un accord sur une baisse des prix.”

“Rodriguez en tant que sous-marin sérieux, mais ne pense pas qu’il accepterait cela.”

“Je voudrais un trio de milieu de terrain composé de Matic, Bruno et Rodriguez et vendre Pogba et Sanchez.”

“Nous pouvons aller chercher James si nous n’obtenons pas Grealish cet été. James est définitivement sujet aux blessures, mais il a cette pointe et pourrait être un excellent remplaçant pour Bruno au numéro 10. Il peut même jouer sur les ailes et est une menace certaine pour les coups de pied arrêtés. Il nous coûterait autant que Grealish. »

Les fans qui pensaient que Philippe Coutinho de Barcelone serait une bonne signature ont déclaré:

«Coutinho. Il était le meilleur joueur [Liver]la piscine avait plus ça les rendrait salés s’il commençait à gagner des trophées avec nous. »

«Peut-être que Coutinho est de retour[up] pour Bruno, à part ça, aucun. »

“Coutinho juste pour une raison de voir les fans de Liverpool tous salés.”

“Coutinho peut être un bon remplaçant de Pogba.”

Il était surprenant de constater que peu de fans voulaient Gareth Bale du Real Madrid à Old Trafford. Âgé de seulement 30 ans, Bale est, ou a été, sans doute le troisième meilleur joueur du monde derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais même les fans qui ont dit qu’ils pourraient l’avoir à Old Trafford étaient pour la plupart moins enthousiastes.

“Je préfère Bale mais ses blessures sont mes seuls soucis.”

“Peut-être Bale si nous jouions Rashford au milieu.”

“Si j’avais un pistolet sur ma tête, je choisirais une balle”

“Bale est haut la main tant qu’il choisit le football plutôt que le golf.”

“Bale si son salaire a été réduit de 2 ans, il fait partie de la classe.”

La grande majorité a cependant estimé qu’aucun des trois joueurs n’améliorerait Manchester United, ce qui est un vote de confiance positif pour le club et pour le projet de reconstruction d’Ole Gunnar Solskjaer.

United espère faire de Jadon Sancho le prochain joueur à porter le célèbre maillot numéro 7. Mais que savez-vous des joueurs qui l’ont déjà porté? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir.