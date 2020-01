Les fans de Manchester United prévoient un débrayage le premier jour de Bruno Fernandes

Les fans de Manchester United ont organisé un débrayage de masse très médiatisé après le match de samedi contre les Wolves à Old Trafford pour protester contre le fonctionnement du club par la famille Glazer et le vice-président exécutif Ed Woodward, comme indiqué ici samedi.

Il était à l’origine destiné à mettre en scène le débrayage à la 58e minute en l’honneur de la catastrophe aérienne de Munich, dont l’anniversaire est mardi. Cependant, il a été décidé par la suite de montrer du respect aux joueurs qui ont perdu la vie à la 58e minute avec une minute d’applaudissements, puis de mettre en scène le débrayage dix minutes plus tard.

# 68eRéception de minute contre les loups samedi. De MUST. # GlazersOut pic.twitter.com/OWOEpMGUUv

– Gez (@ GezMUFC99) 30 janvier 2020

Cependant, il y a eu un développement qui laissera les fans déchirés quant à l’opportunité de procéder au débrayage: la nouvelle signature de United, Bruno Fernandes, devrait faire ses débuts pour le club dans le même match.

La coïncidence – si elle en est une – est un coup de chance pour Woodward et la famille Glazer, qui espèrent que le désir des fans d’accueillir leur nouvelle star sera mis à profit pour la protestation prévue.

Woodward en particulier a subi une énorme pression de la part de ses partisans au cours des dernières semaines, subissant des chants vicieux et ayant sa maison de Cheshire attaquée avec des fusées éclairantes et des graffitis.

“Chanter” tuer “ou” brûler “n’a pas sa place dans le football.”

La police est arrivée au domicile du vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, à la suite d’une attaque de fans du club.

– Sky Sports News (@SkySportsNews) 29 janvier 2020

Les fans sont mécontents que Woodward n’ait pas nommé de directeur du football et soit trop impliqué dans les affaires de transfert et les questions de football en général. Il y a eu de nombreuses transactions de transfert bâclées, notamment celle de l’attaquant norvégien Erling Braut Haaland, un ami de la famille d’Olé Gunnar Solskjaer et qui aurait dit au manager qu’il allait rejoindre le club.

Les Glazers sont également accusés d’avoir plongé le club dans la dette, d’avoir vidé des millions de caisses sans avoir investi dans le personnel, les joueurs, le développement et les infrastructures.

Woodward a récemment recruté la nouvelle firme de relations publiques de l’ancien journaliste de Sun Neil Ashton pour améliorer son image auprès des fans, mais la décision a jusqu’à présent échoué, des articles publiés dans son ancien journal d’employeurs empestant la propagande.

De nombreuses personnes ont même suggéré que l’attaque contre sa maison avait été organisée pour susciter la sympathie de la base de fans, notant que The Sun semblait avoir un journaliste et un caméraman présents sur les lieux.

En fait, je pense que cela a été une cascade de relations publiques, vous savez…

Regardez cet article. C’est 100% une photo prise par des professionnels.

Et je doute que les gens qui font ce genre de chose donnent des interviews au soleil either

J’espère que cela aidehttps: //t.co/aEZjtDNQ7n

– Mike (@ MikeLUHGv3) 29 janvier 2020

L’arrivée de Fernandes n’a apparemment pas fait grand-chose pour apaiser les fidèles d’Old Trafford en ce qui concerne leur campagne pour évincer les vitriers. Il a peut-être fait ou non assez pour éviter le débrayage de masse et il reste à voir combien de sièges vides il y a à Old Trafford dans les dernières minutes du match de demain.