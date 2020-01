Les fans de Manchester United réagissent à la nouvelle d’une attaque contre Ed Woodward

Les fans de Manchester United ont réagi avec colère à la nouvelle de l’attaque de la maison du vice-président exécutif Ed Woodward alors que les tensions continuent de monter.

Les supporters sont devenus de plus en plus frustrés par le comportement et les actions de leur conseil d’administration, qui se manifestent clairement sous la forme de chants dirigés vers eux lors de matchs récents.

Les chants sont devenus plutôt controversés depuis qu’ils appellent à leur mort, même si certains insistent sur le fait qu’il s’agit simplement d’un chant et d’un moyen de dissiper les frustrations.

Cependant, des nouvelles sont apparues concernant un groupe de fans de United qui auraient attaqué la maison de Woodward et, heureusement, lui et sa famille n’étaient pas à la maison.

Le club a réagi fermement en insistant sur le fait que toute personne capturée se verra infliger des peines de réclusion à perpétuité et sera signalée à la police.

Ces fans ne représentent pas la majorité. Pas besoin de ce genre de comportement. A pris c’était trop loin.

Aucune raison de mettre sa famille dans le chagrin pour ses défauts. Nous devrions être meilleurs en tant que fan de base imo.

C’est trop loin tbh

Heureusement qu’ils n’étaient pas rentrés chez eux. Sa famille n’a rien à voir avec cela et ne le mérite pas. Même Woodward ne le mérite pas

Le chant est complètement différent de ça… trop loin cette fois

Bien que je déteste Ed Woodward, c’est trop loin et irrespectueux

Malgré les partisans ci-dessus clairement d’accord sur la nature dégoûtante de l’attaque, certains estiment encore que cela est justifié.

Il semble bizarre de suggérer que quiconque mérite d’être agressé physiquement pour avoir mal fait son travail, mais certains sont toujours d’accord avec ce qui s’est passé.

C’est comme si quelqu’un devait être mauvais à être caissier et que le grand public était d’accord avec les gens qui battaient la caissière simplement pour sa performance.