Les fans de Manchester United réagissent à la performance de Mason Greenwood contre Tranmere

Les fans de Manchester United étaient ravis de voir la forme de Mason Greenwood pour la saison se poursuivre dans la défaite 6-0 de Tranmere.

Ole Gunnar Solskjaer n’aurait pas pu souhaiter un meilleur résultat ou une meilleure réponse à deux défaites consécutives contre Liverpool et Burnley.

United avait désespérément besoin d’une victoire et, heureusement, en a obtenu une de manière convaincante, Greenwood réalisant son propre effort.

Harry Maguire, Phil Jones, Anthony Martial, Diogo Dalot et Jesse Lingard étaient les autres buteurs du match avec Solskjaer certainement satisfait de la victoire.

Greenwood n’a pas réussi de filet en jeu ouvert, convertissant un penalty gagné par Tahith Chong, mais il a bien joué autrement et méritait un but pour ses efforts.

Âge lors du 10e but de Manchester United:

19 ans et 11 mois – Ronaldo

19 ans et 3 mois – Rooney

18 ans et 10 mois – Rashford

18 ans et 3 mois – Greenwood

L’enfant est spécial. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/AIXUH9laVj

– Statman Dave (@StatmanDave) 26 janvier 2020

Greenwood a pris cette pénalité avec son pied droit. Il est très certainement ambipédal comme Cazorla, O. Dembélé, etc.

Il y a une différence entre être fort sur son pied le plus faible et être ambipédal. C’est un outil très utile à avoir en tant que joueur.

– UtdArena. (@utdarena) 26 janvier 2020

Greenwood a 10 buts cette saison et a marqué en Premier League, en FA Cup, en Carabao Cup et en Europa League. 18 ans et a marqué dans toutes les compétitions où il a joué. Rien ne le met en phase.

– The Man Utd Way (@TheManUtdWay) 26 janvier 2020

Greenwood> Martinelli

– Mark Goldbridge (@markgoldbridge) 26 janvier 2020

J’adore cette autorité de Greenwood. Affamé de marquer des buts et attrape le ballon pour le penalty et le convertit en toute confiance. 11 buts dans toutes les compétitions maintenant 👏 #MUFC pic.twitter.com/KnPjYHTQNT

– UnitedReds (@UnitedRedscom) 26 janvier 2020

• Première ligue

• Ligue Europa

• FA Cup

• Coupe Carabao

• Premier League 2

• Trophée EFL

Mason Greenwood a marqué dans toutes les compétitions auxquelles il a participé cette saison 🌟 pic.twitter.com/Lk267h3WPk

– utdreport (@utdreport) 26 janvier 2020

On ne s’attendait certainement pas à ce que Greenwood connaisse une telle saison cette année, mais il a certainement profité du fait que Manchester United ait une équipe aussi mince et sujette aux blessures.

Pour être honnête avec lui, il a certainement profité de ses chances et mérite également une place dans le onze de départ, d’autant plus que certains des premiers joueurs plus réguliers ne font pas aussi bien qu’ils le devraient.

Greenwood doit être protégé cependant et ne peut pas être autorisé à s’épuiser ou Manchester United risque de le transformer en un autre joueur qui aurait pu être un joueur.