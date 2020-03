Les fans de Manchester United réagissent au choc de Jack Grealish

Les fans de Manchester United ne sont plus trop intéressés par la star d’Aston Villa et Ole Gunnar Solskjaer cible Jack Grealish après avoir été surpris en train d’être hypocrite.

Le talentueux anglais figurait sur la liste de souhaits du légendaire norvégien pour l’été, mais cela ne devrait plus se produire.

United se méfiera de s’associer à Grealish après qu’il aurait enfreint les règles de verrouillage mises en place après la crise des coronavirus.

Cela s’est produit quelques heures seulement après que le capitaine de la Villa ait publié une vidéo en ligne appelant les gens à rester à la maison pour sauver des vies.

Grealish serait allé chez un ami, se serait enivré puis aurait quitté sa voiture, brisant des voitures garées en cours de route.

La grande nouvelle de ce matin est que Jack Grealish aurait écrasé son Range Rover dans plusieurs voitures garées à la suite d’un…

Publié par Manchester United Peoples Person le dimanche 29 mars 2020

Grealish est depuis sorti pour s’excuser et a insisté pour que les gens restent à la maison, bien qu’il ait refusé de confirmer s’il était bel et bien ivre et a conduit sous l’influence.

Les fans de Manchester United ont commenté le message de Peoples Person, déclarant leur refus d’être associé à lui.

Un fan a écrit: “Je pense que Grealish et Madison sont surexcités …”

Alors que d’autres ont dit: “Juste un autre footballeur qui est meilleur que nous tous …”

“Je ne le veux pas de toute façon …”

“Collez une fourchette en lui … il a fini!”

«Si c’est vrai (et pas de fumée sans feu) alors il aurait pu le faire exploser. Ole ne voudra pas que quelqu’un puisse bouleverser le panier Apple d’un point de vue disciplinaire. “

Si ce ne sont que les pensées de quelques fans, il y en a probablement beaucoup plus qui pensent la même chose.

Solskjaer réexaminerait certainement tous les plans, surtout si Grealish est officiellement persécuté de quelque manière que ce soit.

Pendant que le football est verrouillé, essayez votre quiz ci-dessous qui teste vos connaissances sur les moments où Manchester United ou ses joueurs ont été interdits, bombardés ou empêchés de jouer.