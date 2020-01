Les fans de Manchester United regardent vers l’avenir avec le capitaine Harry Maguire

Les fans de Manchester United étaient plus ou moins prudemment optimistes quant à la décision d’Ole Gunnar Solskjaer de confier définitivement Harry Maguire au poste de capitaine après le déménagement d’Ashley Young à l’Inter Milan.

Certains supporters ont estimé que David de Gea devrait pouvoir porter le brassard du capitaine ou peut-être même Paul Pogba, mais le légendaire Norvégien a choisi le contraire.

Maguire n’est au club que depuis une demi-saison, donc c’est une surprise, mais quoi qu’il fasse dans les coulisses doit être important.

Les fans eux-mêmes sont divisés sur le type de saison que l’ancien homme de Leicester City a avec un certain sentiment qu’il est loin de rembourser son prix.

Néanmoins, il est difficile de dire qui serait un meilleur capitaine car United manque actuellement de leadership sur tout le terrain.

Et une nouvelle ère commence à Manchester United avec Harry Maguire.

– Liam Canning (@LiamPaulCanning) 17 janvier 2020

La longévité n’accorde pas automatiquement le statut de capitaine. DDG a parfois été un serviteur et un capitaine fantastique, mais Ole travaille avec les joueurs tous les jours.S’il considère que Maguire est un meilleur leader au sein de l’équipe, il est le bon homme pour le rôle. Soutenez-le. #MUFC pic.twitter.com/3XQ0xtZYqi

– UnitedReds (@UnitedRedscom) 17 janvier 2020

Harry Maguire: le nouveau capitaine de United. Je pense que c’est une bonne décision. En peu de temps, il s’est révélé être un leader à l’arrière, une figure vocale et donne le bon exemple aux autres. Beaucoup ont peut-être voulu De Gea, mais je ne pense pas que Maguire soit un mauvais choix. pic.twitter.com/61S6N6LizI

– The Man Utd Way (@TheManUtdWay) 17 janvier 2020

Nouvelle ère. Obtenons-le 👊

– utdreport (@utdreport) 17 janvier 2020

Toutes nos félicitations! La merde sera épaisse et rapide au cours des deux prochaines années. Tenez-vous-y car vous êtes le capitaine du plus grand club du monde et il se lèvera et gagnera à nouveau. ❤️ https://t.co/WlHCJ9l2kp

– Gary Neville (@ GNev2) 17 janvier 2020

Montre l’impact de Harry Maguire @ManUtd pour obtenir le poste de capitaine si tôt. Personne (Robson, Cantona, Keane, etc.) n’a reçu de brassard de façon permanente pendant cette période depuis la Seconde Guerre mondiale.

– Simon Stone (@ sistoney67) 17 janvier 2020

Espérons que le brassard puisse inspirer Maguire à de plus hauts sommets et le ramener au type de forme que les fans voyaient à Leicester ou même pour son pays.

L’incapacité de Manchester United à conserver ses blancheurs est restée cette saison et ils ont toujours commis des erreurs défensives occasionnelles.

Bien sûr, cela ne tombe pas uniquement sur les épaules de Maguire, mais il est sûr de dire qu’il ne fait pas encore de son mieux.