Les fans de Manchester United répondent à une question sur les critiques d’Andreas Pereira

Les fans de Manchester United ont posé une question – a la critique, ou plus précisément les abus dont Andreas Pereira a été victime sont justifiés ou injustifiés et il est sûr de dire que la majorité a estimé que c’était justifié.

Le Brésilien polyvalent n’a pas réussi à impressionner toute la saison malgré ses multiples positions et sa forte présence dans le onze de départ.

Ole Gunnar Solskjaer a pleinement utilisé Pereira dans une équipe qui a été ravagée par des blessures bien qu’elle soit déjà mince en nombre.

Le produit de l’académie était autrefois vanté pour sa grandeur, mais de nombreux sorts de prêt presque inutiles ont ruiné sa carrière et il est donc retourné à United une coquille du joueur qu’il aurait pu être.

Pereira pourrait ne plus avoir d’avenir au club après l’arrivée de Bruno Fernandes, en particulier avec Solskjaer déterminé à poursuivre sa révolution de l’équipe.

Andreas Pereira a joué dans 5 positions différentes cette saison et aurait «des hauts et des bas mentalement». Il est également dit “bouleversé” par les critiques sur les réseaux sociaux et “trop ​​gentil pour l’environnement féroce du vestiaire”.

Sommes-nous tous trop durs avec le Brésilien? #mufc

– The Peoples Person (@PeoplesPerson_) 4 février 2020

Vous devez arrêter ce chantage émotionnel sur les fans envers les joueurs d’Utd. Chaque être humain a des problèmes. S’ils évoquent tous leurs problèmes sur leur lieu de travail, comment l’organisation se développera-t-elle? Beaucoup de nos joueurs NE SONT PAS ASSEZ BON pour être au club.

– Ameh Johnson (@Imatejuojo) 4 février 2020

Aussi simple que cela. Il y a quelques semaines, Lingard parlait de problèmes familiaux, et maintenant Andreas. Si vous n’avez pas la capacité mentale de critiquer, vous n’avez pas besoin de faire du sport. C’est leur travail de pleurer à haute voix. Ils sont payés d’énormes sommes pour compenser tout cela.

– Chiemela 🍻 (@Mela_dblacfella) 4 février 2020

C’est mérité. Fais-le sortir.

– Dalia Khashan🔰 (@DaliaKhashan) 4 février 2020

Doit être expédié, pas assez bon

– Avocat Assad Saifullah Khan (@Assadk) 4 février 2020

Regardez, Ole, lui a donné un bon coup. Il est temps qu’il réalise que ce n’est peut-être pas le niveau pour Andreas. La critique et l’attente s’intensifieront avec Pogba, Bruno, Fred et McSauce augmentant la qualité du milieu. Protégez le garçon, arrêtez de le démarrer. Vendez en été.

– Shaun B (@ ShaunB4C) 4 février 2020

Débarrassez-vous, ne montrez aucune pitié 😡

– Maillots numériques (@Fasn_Designs) 4 février 2020

Peut-être qu’être un joueur polyvalent a fait plus de mal que de bien à Pereira car il n’a pas réussi à fixer une position avec succès pour s’y développer pleinement.

Le footballeur d’origine belge a joué en tant que milieu de terrain défensif, milieu de terrain central, milieu de terrain offensif et ailier en quelque sorte sur les deux flancs tout au long de sa carrière.

Tous les postes nécessitent des attributs, des exercices et des connaissances tactiques très différents, de sorte qu’il aurait pu jouer un rôle en lui ne réalisant pas son potentiel.