Les fans de Manchester United satisfaits de l’absence d’Andreas Pereira et Jesse Lingard

Les fans de Manchester United sont certainement satisfaits de Bruno Fernandes et de la performance de l’équipe contre Watford, mais ils étaient probablement tout aussi heureux que cela signifiait de ne pas avoir à voir Andreas Pereira et Jesse Lingard commencer.

Le duo hors-forme n’a pas seulement échoué à faire le onze de départ, mais il manquait également au banc avec Ole Gunnar Solskjaer satisfait de ses options pour le match.

Les supporters étaient assez heureux de ne pas les voir jouer, mais ils seront encore plus heureux de ce que le légendaire Norvégien a dit en expliquant leurs absences.

L’arrivée de Bruno a rendu moins nécessaire le recours aux deux produits de l’académie et son talent évident a élevé les standards.

Certains fans étaient constamment sur le cas de Solskjaer pour avoir joué à la fois Pereira et Lingard malgré leurs problèmes évidents, mais cela ne semble plus être le cas.

Solskjær sur Pereira et Lingard: “Il y a de plus en plus de concurrence pour les places. Votre niveau doit s’améliorer.” #mulive [mu]

Ole sait balle

Je le dis depuis longtemps. Ole ne les évalue pas, il a juste été forcé de les battre, car il n’avait aucun remplaçant pour eux. Maintenant qu’il n’a plus à les jouer, il est honnête. Grande gestion de l’homme.

Exactement, il a choisi de faire confiance à leur expérience sur la plénitude des jeunes de Gomes, etc. à tort ou à raison, ce n’était pas par préférence, mais par le manque d’alternatives expérimentées. Donnez à Ole les joueurs qu’il veut et nous verrons un United différent

Il a finalement dit quelque chose que nous attendions tous

Finalement! Dire comment c’est pic.twitter.com/MnmFlyAtqP

Je veux dire qu’il devait être gentil avec eux car il n’avait personne d’autre à jouer mais maintenant Scott et Bruno sont là, ils sont tout droit sortis de l’équipe. Si les gens pensent qu’il les a notés😂😭

Au moins, il est clair que la majorité des fans ont compris le raisonnement de Solskjaer, mais certains en ont profité pour l’attaquer, estimant que sa prise de décision s’était révélée incompétente.

Néanmoins, j’espère que Lingard et Pereira intensifieront leurs efforts car ils ont du mal à le faire tout au long de la saison et Bruno a toujours besoin d’une couverture pour chaque fois qu’il est fatigué ou blessé.