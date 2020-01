Les fans de Manchester United se régalent avec Bruno Fernandes

Les fans de Manchester United respireront doucement aujourd’hui après l’annonce officielle de l’arrivée de Bruno Fernandes et la fin de la plus longue saga du mercato d’hiver.

Le talentueux portugais est lié à un déménagement à Old Trafford depuis l’été dernier et parfois, il semblait que jamais un accord ne serait conclu.

La fenêtre de transfert de janvier se terminant demain, le transfert de Fernandes risquait à nouveau de manquer de temps.

Heureusement, ce n’était pas le cas et même si les fans de United auraient vu les centaines de vidéos de compilation du superbe milieu de terrain, il est peu probable que quelque chose puisse vraiment résumer qui il est en tant que joueur que ce qu’un fan du Sporting a dit.

Fernandes doit être plus qu’un simple footballeur de qualité pour réussir à Old Trafford et il semble que c’est exactement cela.

C’est ce qu’un fan de longue date du Sporting Lisbon a dit à propos de Bruno Fernandes rejoignant Manchester United. Il est quelque chose de spécial bien ❤️ #MUFC pic.twitter.com/aSGvG3MH9J

– The Peoples Person (@PeoplesPerson_) 30 janvier 2020

Il y a eu des questions sur la place de Fernandes dans les Red Devils, mais ce qui est clair, c’est qu’il entrera certainement dans le XI de départ.

Le manque de qualité et de profondeur d’attaque n’est pas un secret et il y a beaucoup de place pour que le joueur de 25 ans réussisse.

Que ce soit en tant que milieu de terrain central ou milieu de terrain offensif, Fernandes aura une chance de briller.