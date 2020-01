Les fans de Manchester United souhaitent beaucoup de succès à Ashley Young avant l’Inter Milan

Les fans de Manchester United, pour la plupart, n’avaient rien de mauvais à dire et n’étaient pas trop nostalgiques du déménagement prévu d’Ashley Young à l’Inter Milan.

Il a été rapporté jeudi soir que le vétéran défenseur était prêt à déménager chez les géants italiens avec un examen médical prévu vendredi.

Young n’a pas joué autant qu’il aurait probablement aimé et cela est dû en grande partie à la préférence d’Ole Gunnar Solskjaer pour Luke Shaw et à l’émergence de Brandon Williams.

Beaucoup pensaient que l’ancien homme d’Aston Villa ne survivrait pas à Old Trafford au-delà de cette saison de toute façon, d’autant plus que son contrat se termine dans six mois.

Ce qui rend le mouvement étrange, c’est qu’il est peu probable que Young obtienne de nombreuses minutes à l’Inter, car il sera probablement une option de rotation là aussi, mais au moins il est le capitaine des Red Devils ici.

Ashley Young aurait dû quitter United il y a quelques années. Il est bien en deçà de la norme que le club doit améliorer depuis un certain temps. Malgré cela, vous ne pouviez jamais blâmer ses efforts ou ignorer la joie absolue qu’il ressentait chaque fois que nous gagnions un gros match. Nous devons lui souhaiter bonne chance. pic.twitter.com/Ans7GI2vUT

– Scott Patterson (@R_o_M) 16 janvier 2020

Les rues n’oublieront pas.

Le Premier Ashley Young était une joie à regarder.

Merci @ youngy18

Ashley Young à Manchester United:

• 261 jeux

• 19 buts

• 43 passes décisives

🏆 Premier League

🏆 Ligue Europa

🏆 FA Cup

🏆 Coupe de la Ligue

Shield Community Shield # MUFC 🔴pic.twitter.com / gRj7Kn4sO6

– ManUtdGhana_🇬🇭🔴⚪️⚫️ (@ManUtdGhana_) 16 janvier 2020

Beaucoup de «fans» de Man Utd sont heureux que Young quitte… Même s’il était temps pour lui de quitter le club, je pense qu’il mérite beaucoup plus de respect pour sa volonté de jouer n’importe où sur le terrain juste pour aider l’équipe #MUFC pic.twitter.com/klNKPvS8nz

– The Don🐐🌊 (@MotlhammePhenyo) 16 janvier 2020

Chère Ashley Young,

Merci pour les souvenirs.

Merci d’avoir rejeté une prolongation de contrat d’un an.

Vous êtes un professionnel absolu.

Dites bonjour à Romelu, Sanchez et ses chiens.

Apportons maintenant Bruno Fernandes🙏🏾.

Au revoir Youngy👏🏽 # MUFC pic.twitter.com/chm5dsXQk8

– Paul Mogbolu (@Iammisterpaul) 16 janvier 2020

Ashley a été un bon serviteur bonne chance

– Mo (@Da_BoyMHH) 16 janvier 2020

Captain @ youngy18, une véritable légende de Manchester United, il nous manquera 😓🙏 pic.twitter.com/en4pWkU2AL

– Harrison (@utdharrison) 16 janvier 2020

Ole Gunnar Solskjaer sanctionnera la vente, mais il est probablement mécontent de perdre son capitaine à mi-parcours de la saison et de perdre un joueur expérimenté rare dans une jeune équipe de Manchester United.

Néanmoins, il est peu probable que l’absence de Young se fasse trop ressentir et cela est dû en grande partie aux superbes performances de Williams récemment.