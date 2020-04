Les fans de Newcastle veulent que Steve, 32 ans, remplace Steve Bruce – HITC

Le groupe de Premier League Newcastle United aurait ciblé Max Allegri, Lucien Favre et l’ancien patron de Tottenham, Mauricio Pochettino.

Julian Nagelsmann est peut-être né quelques mois avant Andy Carroll et Martin Dubravka mais, comme le patron du RB Leipzig continue de le prouver encore et encore, l’âge ne veut vraiment rien dire.

A seulement 32 ans, Nagelsmann s’impose rapidement non seulement comme l’un des meilleurs jeunes managers d’Europe, mais aussi comme l’un des meilleurs managers d’Europe.

Un homme qui a sauvé Hoffenheim de la relégation à 28 ans avant de diriger une équipe de village avec une population de 3000 personnes en phase de groupes de la Ligue des champions a maintenant une équipe passionnante de Leipzig qui domine tout devant eux et rêve de la gloire de la Bundesliga. Tout ce que Nagelsmann touche se transforme en or.

Pas plus tard que le mois dernier, le soi-disant «mini Mourinho» a également eu raison de l’original, son équipe inspirée de Timo Werner a balayé Tottenham Hotspur de 4-0 pour atteindre les huit derniers de la première compétition de clubs en Europe.

Attirer Nagelsmann loin de Leipzig après moins d’un an en charge serait plus facile à dire qu’à faire bien sûr. Mais avec Newcastle United sur le point d’être racheté par un prince saoudien avec un solde bancaire de plus de 2 milliards de livres sterling, tout semble possible pour le moment.

ESPN affirme que The Magpies ont aligné Max Allegri, Mauricio Pochettino et Lucien Favre comme remplaçants potentiels de Steve Bruce, tout en contactant les agents de Willian, Dries Mertens et Edinson Cavani.

Vous pouvez donc difficilement blâmer les fans de Newcastle partout dans le monde de rêver grand.

