Les fans de Nottingham Forest présentent la star de Leeds – HITC

Ezgjan Alioski de Leeds United a bouleversé les fans de Nottingham Forest.

Ezgjan Alioski de Leeds United n’est pas étranger à la liquidation des supporters de l’opposition.

Au cours des 18 derniers mois environ, l’international de Macédoine est devenu une figure assez culte parmi les supporters de Leeds pour ses bouffonneries d’avant-match et d’après-match – et, bien sûr, sa capacité à contrarier les fanbases rivales.

Et il agaçait certainement les fidèles de la forêt de Nottingham samedi soir, bien que cela soit davantage lié à sa discipline – ou à son absence – plutôt qu’à des tentatives intentionnelles de convaincre les supporters locaux.

Alioski n’a pas réussi à se faire réserver jusqu’à la 55e minute, mais il a même eu la chance d’être sur le terrain à ce stade après quelques tacles irréfléchis et cyniques sur les hôtes ».

Même certains supporters de Leeds appelaient Marcelo Bielsa à le faire sortir avant que l’arbitre ne distribue un carton rouge.

Voici comment les partisans de Forest ont réagi à son affichage chargé sur Twitter:

Leeds a perdu le match 2-0 et maintenant le club d’Elland Road n’est plus dans les places de promotion automatique sur la différence de buts, après avoir jeté un coussin de 11 points au cours des six dernières semaines.

Alioski – une signature de 2 millions de livres sterling en 2017 [The YEP] – et United visitent Brentford mardi soir.