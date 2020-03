Les fans de River ont fait une tendance à Andrada par les mesures du coronavirus

Argentine attend la progression du coronavirus. Sur la base des recommandations faites pour empêcher sa propagation, les fans de Rivière ils en ont profité pour charger La bouche, son rival classique, et lui rappelle la finale du Copa Libertadores 2018 dans Madrid.

En ce sens, ils sont devenus une tendance à Stephen Andrada, l’archer du “Xeneize”. Il est devenu l’un des noms les plus en vue sur Twitter en fonction du nombre de mentions des fans de “Millionaire”.

“Andrada”:

Pour ceux qui demandent que les gens ne quittent pas leurs maisons à cause du coronavirus, rappelant que le gardien de but de Boca a quitté la zone et a finalement reçu un but de Riverpic.twitter.com/qzPntVsrlv

– Pourquoi est-ce tendance? (@porquetendencia)

17 mars 2020

Mais pourquoi? “Pour ceux qui demandent que les gens ne quittent pas leurs maisons à cause du coronavirus, se souvenant que le gardien de Boca a quitté la zone et a fini par recevoir un but de River”, a tweeté le compte “Pourquoi est-ce une tendance?”

Bien sûr, les fans de Rivière ils ont plaisanté en se souvenant de la tentative du gardien de but d’égaliser le match et qui s’est terminée par un but Gonzalo “Dommage” Martínez dans le stade Santiago Bernabeu.