Les fans de tigre qui se sont moqués du coronavirus montrent des symptômes

Les fans des Tigres avant le Classic Regio. Photo: DESPOSITPHOTOS / MEXSPORT

Fans de tigres appartenant à laFree et Lokos«, Qui a voyagé New York assister au match entre collège et NYCFC, présenté des symptômes de Coronavirus à l’arrivée à Nuevo León.

Ces fanatiques, qui s’étaient moqués du COVID-19 Pendant leur séjour aux États-Unis, ils sont arrivés avec des symptômes importants de Coronavirus. Cela a été confirmé par Multimedios Deportes, qui a assuré que les barristas Marcos Viveros et Miguel Vázquez sont déjà mis en quarantaine de leurs maisons.

C’est la joie de #Tigres! Nos fans se rassemblent dans les rues de New York et se déclarent prêts à nous soutenir ce soir. 😍🇺🇦🇸🇪👏🏻 # EstoEsTigres 🐯 # 6DecadasDeTigres 🟡🔵 pic.twitter.com/Z6akTyE85x

– Official Tigers Club (@TigresOficial) 11 mars 2020

Ces Fans de tigres a commencé à ressentir une gêne liée au virus qui a commencé à attaquer le pays dans les derniers jours. Pour cette raison, ils ont été informés qu’ils devaient être isolés chez eux afin que le personnel expert peut les analyser correctement.

Jusqu’au matin de ce mardi, le Le ministère de la Santé a confirmé 83 cas de coronavirus en République mexicaine. Cependant, rien de tout cela n’a été moral et certains patients ont même été libérés.