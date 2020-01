Les fans de Tottenham réagissent sur Twitter à Emmanuel Adebayor lié à Aston Villa – HITC

L’ancien attaquant de Tottenham Hotspur, Emmanuel Adebayor, a été annoncé pour s’installer à Aston Villa.

Les fans de Tottenham Hotspur sont restés stupéfaits sur Twitter après que Aston Villa ait été liée à un déménagement pour leur ancien joueur, Emmanuel Adebayor.

Le Mirror a affirmé que Villa, victime d’une blessure, s’était vu offrir la possibilité de signer l’ex-star des Spurs en transfert gratuit ce mois-ci.

On dit que le nom d’Adebayor a été avancé au directeur de Villa Dean Smith alors qu’il cherche un attaquant à la suite de la blessure de Wesley en fin de saison.

Il y a des sections des fidèles des Spurs qui sont stupéfaites qu’Adebayor joue toujours, tandis que d’autres se sentent désolés pour Villa si un accord très improbable a lieu.

Il doit se passer beaucoup de choses pour qu’Adebayor signe pour Villa et ce serait une énorme surprise si Smith accepte sa signature parce qu’il n’est tout simplement pas un joueur Smith.

Comme les fans des Spurs le savent bien, alors qu’Adebayor possède un talent incroyable, il présente ce type de langage corporel «je m’en fiche».

De plus, il a maintenant 35 ans, car l’ancien joueur du Real Madrid est tout simplement incapable de le faire au plus haut niveau de l’Angleterre et un joueur dont Villa devrait rester à l’écart.

Quoi qu’il en soit, il sera intéressant de voir si l’ancien international du Togo sera proposé à d’autres clubs de Premier League car il semble vouloir faire un retour au football anglais.

Voici une sélection de fans de Tottenham réagissant à ces rumeurs sur Adebyaor: