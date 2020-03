Les fans de tous les clubs PL qui n’ont pas été les bienvenus

Presque toutes les équipes en ont au moins une, le joueur dont les fans ont du mal à admettre qu’ils seraient mieux sans. Cela pourrait être de gagner des frais de transfert pour améliorer l’équipe, au profit de la camaraderie dans les vestiaires, ou pour fournir un chemin pour que les joueurs jeunes et meilleurs émergent dans la première équipe. Voici ce joueur dont tout club de Premier League pourrait se passer…

ARSENAL: Mesut Ozil

Paul Merson a inversé sa tendance normale plus tôt cette semaine en frappant le clou sur la tête. Il a affirmé que Le salaire de 300 000 £ par semaine de Mesut Ozil restera un “énorme problème” pour Arsenal jusqu’à ce qu’il quitte le club – d’autant plus qu’ils essaient de discuter de nouveaux termes avec Pierre-Emerick Aubameyang. Le talisman en grève aura tout à fait le droit de s’attendre à devenir le meilleur salaire du club. En fait, compte tenu de ce qu’il fournit par rapport à Ozil, 10 millions de livres sterling par semaine seraient justes. Le nom du milieu de terrain allemand toujours chanté déroute presque n’importe qui, sauf ceux qui sont assis sur les sièges des Émirats.

VILLA ASTON: Anwar El Ghazi

Il peut avoir quatre buts et quatre passes décisives en Premier League, mais El Ghazi est l’un des les «tricheurs» auxquels faisait référence Daniel Storey sur le Football365 Show. L’un des nombreux membres de l’équipe d’Aston Villa qui permet à Jack Grealish de faire bien plus que sa juste part, se déchargeant de toute responsabilité créative.

BOURNEMOUTH: Ryan Fraser

La tête de Fraser a été si violemment retournée par des spéculations le liant à Liverpool l’été dernier, qu’elle semble avoir été complètement dévissée de son cou. Un seul but et quatre passes cette saison, après sept et 14 respectivement lors de la dernière campagne. Disponible gratuitement en fin de saison, si quelqu’un le veut encore…

Ryan Fraser n’a pas de «Bournemouth Legacy» – il a eu une saison fantastique et est devenu trop gros pour ses bottes et maintenant il veut sortir, je lui souhaite le meilleur mais je préfère qu’il parte, je ne veux pas quelqu’un comme ça au club C’est la douloureuse vérité que certains d’entre vous ne semblent pas accepter https://t.co/Zg44GamRAP

– ryan 🦈 (@imyungryan) 27 mars 2020

BRIGHTON: Glenn Murray

Le nombre de buts marqués lors des deux premières saisons de Brighton en Premier League a solidifié Murray en tant que légende des Mouettes, mais à 36 ans, son temps est sûrement écoulé.

BURNLEY: Robbie Brady

Si Burnley peut garder Dwight McNeil, l’ailier signé de Norwich pour 13,5 millions de livres sterling en janvier 2017 est tout simplement excédentaire. De toute façon, ça n’a pas vraiment marché pour lui à Turf Moor.

CHELSEA: Cesar Azpilicueta

Ce sera douloureux pour les fans de Blues, c’est une légende de Chelsea. Parmi les meilleurs défenseurs face à face de l’histoire de la Premier League, l’Espagnol était à son apogée en jouant dans les trois derniers du côté d’Antonio Conte, vainqueur du titre. Mais c’est arrivé au point où il joue contre Reece James à l’arrière droit affaiblit l’équipe. Il est peu probable que Frank Lampard le laisse quitter le club, ses compétences en leadership seront inestimables, mais il peut être réduit à un briefing d’observation, le plus souvent.

PALAIS DE CRISTAUX: Mamadou Sakho

Gary Cahill était une brillante signature défensive pour Crystal Palace, et peu importe qui joue à l’arrière dans une équipe de Roy Hodgson, ils seront toujours avares. Sakho a été gêné par une blessure, mais ils ne l’ont pas manqué en son absence. Ils pourraient récupérer une bonne partie des 25 millions de livres sterling qu’ils ont payés à Liverpool pour ses services à l’été 2017, à dépenser dans d’autres domaines du terrain où ils manquent cruellement.

EVERTON: Gylfi Sigurdsson

Après ce qui a été une très bonne dernière campagne en termes de nombre pour l’international islandais (13 buts; 6 passes décisives), la saison a été maigre pour Sigurdsson. Un seul but et deux passes décisives ne sont pas ce que vous attendez de l’ancien héros de Swansea, ou peut-être que c’est le cas? C’est un joueur difficile à comprendre. Je ne peux pas imaginer qu’il nous manquerait tant que ça…

LEICESTER CITY: Ben Chilwell

Leicester semble avoir arraché le prix demandé de 75 millions de livres sterling dans l’espoir plus que prévu. Si Chelsea est assez stupide pour payer autant, ils peuvent l’avoir. Ils ont acheté leur autre arrière latéral, Ricardo Pereira – sans doute le double du joueur – pour seulement 19 millions de livres sterling l’été dernier, et seraient confiants de trouver un remplaçant de Chilwell comparable pour à peine plus que ces frais.

LIVERPOOL: Naby Keita

J’ai des peaux pour avoir prétendu que c’était maintenant ou jamais pour Keita en novembre. Et bien que les fans de Liverpool (qui ne comprenaient clairement pas le concept de “ maintenant ou jamais ”) soient très désireux de souligner que j’avais tort dès que le milieu de terrain a fait quelque chose qui ressemblait à quelque chose de à moitié décent, cela ne s’est pas produit plus d’une fois – qui vous dit tout ce que vous devez savoir. Il pourrait devenir le premier vainqueur de la Premier League pour son pays, mais c’est peut-être le dernier hourra…

VILLE DE MANCHESTER: Leroy Sane

Les rapports de cette semaine affirment que le Bayern Munich a proposé ce qui semble être un offre de swap très attractive avec David Alaba rejoignant Manchester City, et le Sane longtemps admiré se déplaçant finalement vers les géants de la Bundesliga. La ville a bien plus besoin de défenseurs de classe mondiale comme Alaba que d’ailiers délicats – en particulier ceux qui ne veulent manifestement pas être là.

MANCHESTER UNITED: Paul Pogba

Quelqu’un veut-il toujours Pogba en Premier League? Je veux dire vraiment? L’avenir à Manchester United semble aussi brillant qu’il l’a été depuis très longtemps, avec Bruno Fernandes, le meneur de jeu de milieu de terrain toujours brillant Pogba n’a pas réussi à l’être. Et maintenant que United a l’air à moitié décent, Pogba veut rester. Mais comme l’histoire nous l’a montré, il est beaucoup plus susceptible de secouer le bateau que de le maintenir sur la voie d’une gloire potentielle. Il est temps qu’il marche sur la planche.

NEWCASTLE UNITED: Jamaal Lascelles

le Le capitaine de Newcastle était considéré comme un défenseur potentiel de l’Angleterre la saison dernière mais, avant l’Euro 2020, Lascelles ne fait même plus partie de la conversation, malgré les difficultés que Gareth Southgate a à trouver un partenaire pour Harry Maguire. Nous l’avons nommé dans notre les dix meilleurs joueurs qui ont le plus régressé cette saison.

NORWICH CITY: Sam Byram

Ce fut difficile. Bien qu’elle soit en bas de la Premier League, l’équipe de Norwich est parmi les plus harmonieuses du monde, toutes tirant apparemment dans la même direction. Byram pourrait bien être nécessaire la saison prochaine, car Max Aarons et Jamal Lewis attirent l’intérêt des meilleures équipes de Premier League. Mais si les Canaries parviennent à conserver leurs jeunes arrières excitants, il pourrait être expulsé.

SHEFFIELD UNITED: N / A

J’ai essayé d’y penser, mais je n’y suis pas parvenu. J’ai demandé à notre expert résident de Blades, et après une bonne demi-heure de lyrique sur toute l’équipe, il ne pouvait pas non plus.

SOUTHAMPTON: Sofiane Boufal

C’est un footballeur très talentueux, mais l’un des plus frustrants du moment. Sa mauvaise prise de décision dans le dernier tiers le place au-dessous de Nathan Redmond et maintenant de Moussa Djenepo dans l’ordre hiérarchique à St Mary’s. En raison de son habileté évidente, les Saints pourraient facilement tromper un autre club en forçant un coin juste pour le signer.

TOTTENHAM: Hugo Lloris

Y a-t-il toujours eu un gardien de but si renommé qui n’est en fait pas très bon? La France a remporté la Coupe du monde malgré son capitaine et les Spurs ont longtemps été gênés par ses trop fréquents clangers. Mais il fait aussi des arrêts ridicules…

Hugo Lloris 🤯

🎥 UEFApic.twitter.com/za1UD1SswP

– PL Brasil (@ plbrasil1) 26 mars 2020

WATFORD: Andre Gray

C’est un attaquant qui ne marque pas vraiment de buts. Il n’a joué que 57 minutes de football depuis que Nigel Pearson a pris en charge Troy Deeney et Ismaila Sarr formant un partenariat productif à l’avant. Les fans de Watford ne s’en soucieront probablement pas s’il part réellement …

JAMBON DE L’OUEST: Manuel Lanzini

L’Argentin est joli mais inefficace. C’est un joueur de luxe qui ne convient pas à une équipe menacée de relégation et une série de blessures a inhibé sa carrière en Premier League. Il est temps que les Hammers réduisent leurs pertes.

LOUPS: Conor Coady

Les fans des loups n’étaient pas contents quand nous avons inclus Coady dans notre «Pire» équipe de Premier League de la saison. Mais les statistiques ne mentent pas, il ne fait vraiment pas grand-chose. Il est peut-être un rouage important du côté de Nuno Espirito Santo, et il est un bon leader. Mais étant donné l’expertise des Wolves sur le marché des transferts, il est difficile d’imaginer qu’ils ne pourraient pas trouver un meilleur défenseur central de balle relativement facilement.

