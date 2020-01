Les fans de Valladolid doutent de la signature de Ben Arfa

Contrairement à ce qui peut sembler être une signature passionnante, il y a beaucoup de fans de l’équipe Pucela qui ne saluent pas l’arrivée du Français.

Ben Arfa peut devenir un joueur de Valladolid dans les prochaines heures. Les contacts entre Ronaldo et le joueur ont porté leurs fruits et il semble que l’ancien PSG aura sa première chance en Liga.

Ce qui serait à première vue une signature de cloches pour une équipe de bas niveau comme Valladolid, a suscité un certain pessimisme chez certains fans qui considèrent leur arrivée comme une expérience indésirable à ce stade.

La question, Michel-Ange, est-on à Valladolid pour des expériences à ce stade? Sans gagner de match depuis le 3 novembre, sans but et on amène un oncle qui n’a pas joué depuis six mois. Je ne sais pas si c’est la meilleure option. J’aimerais avoir tort.

– davidtb (@dtblag) 27 janvier 2020

En plus de ses 6 mois d’inactivité, son personnage – un joueur toujours lié à la polémique – ne l’aime pas dans un Valladolid qui est en passe de jouer la permanence dans les derniers jours.

Ben Arfa à Valladolid. La même gestion sportive que j’avais dans FIFA 10.

– Marcos (@Marcossdetoledo) 27 janvier 2020

Que Ben Arfa en pleine forme résout une poignée de problèmes actuels du Real Valladolid, c’est quelque chose que tout le monde sait. Que sachant qu’il a 32 ans, 6 mois sans jouer, une terrible petite tête et que vous le mettez d’urgence dans un vestiaire, décidez de l’apporter, ça sonne très désespéré

– Dani Rivera (@DaniRiveraRuiz) 26 janvier 2020