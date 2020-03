Les fans demandent à voir James Garner jouer dans le match de la FA Cup

Les fans de Manchester United veulent qu’Ole Gunnar Solskjaer donne plus de chances au milieu de terrain James Garner dans l’équipe première.

Garner a été exceptionnel à l’Académie cette saison, marquant neuf buts en douze matches, mais ses premières opportunités d’équipe ont été limitées à six matchs, dont trois départs en Ligue Europa et un match de 8 minutes en Premier League contre Norwich City en octobre.

Hier, le joueur de 18 ans a produit un autre affichage magnifique pour les moins de 23 ans, marquant deux buts et dominant le milieu de terrain alors que United battait Stoke City 3-2 au stade Bet 365.

Sa dernière performance a incité les fans à se tourner vers les médias sociaux pour exiger que Garner ait une chance d’impressionner lors de la rencontre de jeudi en FA Cup contre Derby County.

«Lancez-le contre Derby aux côtés de Fred et tout ira bien. Il ne panique pas et aime trouver des passes avant. »

“Je recommande à Garner de jouer en FA Cup contre Derby jeudi”

“Donnez-lui une chance dans le match de la Coupe A. A. contre Derby”.

“Il est le meilleur espoir pour les jeunes que nous ayons”

De nombreux fans pensent également que Garner mérite une place dans l’équipe première plus permanente.

“Aurait dû être promu quand McTominay était absent”

“Il a évidemment besoin de temps de jeu”

«Envoyez Lingard et Pereira là-bas. Amenez Garner dans l’équipe principale »

Si quelqu’un pense du tout, il verrait qu’il a évidemment besoin de gagner du temps de jeu.

Si la star de l’Académie devait jouer jeudi, ce serait ses débuts en FA Cup, après avoir seulement atteint le banc lors du match nul de troisième saison contre Reading. Et avec un derby de Manchester plus crucial que jamais dimanche, ce pourrait être le moment idéal pour reposer certains des milieux de terrain seniors et donner aux fans – et à Garner – ce dont ils ont si désespérément besoin.

United affrontera Derby County lors du 5e tour de la FA Cup jeudi. Mais que savez-vous de l’histoire des Red Devils en FA Cup? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir!