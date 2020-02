Les fans des Spurs veulent un attaquant de 6 ans de 18 ans promu par Jose – HITC

Le jeune Tottenham Hotspur était en pleine forme aujourd’hui.

Il semble que Troy Parrott ne soit pas le seul attaquant adolescent de Tottenham Hotspur à avoir un grand avenir.

On attend beaucoup du tueur à gages de 18 ans, même si le patron des Spurs, Jose Mourinho, semble réticent à le remplacer par Harry Kane ou Son Heung-min.

Mais la forme de Kion Etete indique qu’il y a plus d’un jeune talent prodigieux de buteur à Hotspur.

L’équipe des moins de 18 ans de Tottenham a battu Southampton 6-1 aujourd’hui et l’imposant joueur de 18 ans a joué un grand rôle dans la victoire.

Etete, qui mesure 6’6 [The Sun], a marqué deux fois et a remporté un penalty dans la déroute des Saints.

Mourinho a un besoin urgent d’un attaquant en ce moment, Kane et Son étant absents pour cause de blessure, et certains fans sur Twitter pensent que les Portugais devraient promouvoir le jeune géant.

Voici comment ils ont réagi à son héroïsme:

Est-ce que Mourinho amènera Etete dans la première équipe? En un mot, non.

Il a bien joué aujourd’hui, mais il faut garder en perspective qu’il a bien joué contre les joueurs de l’académie de Southampton.

Le faire en Premier League est une tout autre chose et bien qu’il ait clairement un avenir prometteur, c’est trop tôt. S’il est trop tôt pour Mourinho d’utiliser Parrott, un joueur qui a fait ses débuts seniors pour Tottenham, mais alors c’est trop tôt pour Etete.

