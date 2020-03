“Les fans d’Everton nous l’ont dit” … Certains fans se délectent de “l’immense” joueur Toffees vendu pour 3 millions de livres sterling – HITC

Crystal Palace a battu Watford 1-0 samedi après-midi.

Crystal Palace a remporté trois victoires consécutives samedi après-midi, battant Watford 1-0 à Selhurst Park grâce au but de Jordan Ayew.

Les Eagles avaient battu Newcastle United et Brighton et Hove Albion 1-0, l’équipe de Roy Hodgson montrant une réelle résilience défensive.

Samedi, Palace a dû affronter une équipe dynamique de Watford, qui avait battu Liverpool 3-0 le week-end dernier pour mettre fin à ses espoirs d’une saison invaincue.

Palace a toutefois réussi à les étouffer et a remporté une victoire 1-0 alors que Jordan Ayew a terminé devant Ben Foster en première mi-temps pour donner aux hommes de Hodgson les trois points.

C’est maintenant trois victoires consécutives de 1-0 pour Palace, et si vous pouvez garder des draps propres régulièrement, vous n’avez pas besoin d’être à fond pour aller chercher des victoires.

Un certain nombre de joueurs de Palace ont prospéré à Selhurst Park ce week-end, et l’un d’eux était le milieu de terrain James McCarthy, qui avait également impressionné contre Newcastle et Brighton.

Palace a payé seulement 3 millions de livres sterling pour signer McCarthy d’Everton en août, et l’Irlandais n’a commencé que des matchs de Premier League cette saison avec des blessures à nouveau préoccupantes.

Les fans de Palace ont maintenant salué McCarthy, le qualifiant d’“ immense ” et même d’homme du match, tout en croyant que les fans d’Everton avaient toujours raison à son sujet en termes de combien les supporters du Palace l’aimeront grâce à son attitude et à ne jamais dire de mourir approche.