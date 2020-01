Les fans du Bayern Munich assistent au mémorial à Auschwitz

«Plus jamais ça» était la phrase du jour.

Le week-end dernier, le Bayern Munich était bien représenté par un groupe de fans au mémorial d’Auschwitz dans le cadre d’un projet de commémoration appelé Erinnerung vereint («Remembrance unites»). Le projet est une collaboration de nombreuses organisations, dont le National Socialism Documentation Center, le site commémoratif du camp de concentration de l’église de la réconciliation de Dachau, le musée juif et le FC Bayern Erlebniswelt, et il est également financé par la Deutscher Fussball Liga (DFL).

Le groupe de fans de quinze personnes est parti vendredi pour la Pologne et visitera d’autres monuments commémoratifs en plus des sites d’Auschwitz I et II, y compris Cracovie et le Centre juif d’Oświęcim. Le groupe est plus petit que le premier groupe qui a visité il y a deux ans (vingt-quatre contre quinze), mais le voyage est plus important que jamais.

Raymond Aumann, coordinateur du fan club du Bayern et initiateur clé du projet, déposera une couronne au nom du club devant le tristement célèbre «mur de la mort» d’Auschwitz, où des détenus ont été exécutés il y a plus de sept décennies. Aumann a fait de même l’année dernière en accompagnant les supporters du Bayern en Pologne.

“Le FC Bayern s’oppose résolument à l’oubli des crimes commis pendant le national-socialisme et condamne toutes les formes actuelles de racisme”, a déclaré Aumann, s’adressant à FCBayern.com. «Il est de notre responsabilité sociale de poursuivre activement les efforts de commémoration et de lutte contre la discrimination.»

Comme beaucoup le savent probablement, le FC Bayern a une histoire douloureuse avec les nazis. Le président du club de l’époque, Kurt Landauer, a été contraint à l’exil en raison de son héritage juif, et le club lui-même a été tourné en dérision comme un “club juif”. En conséquence, le développement du Bayern s’est brutalement arrêté pendant le Troisième Reich, et le club ne goûtera la gloire qu’après la Seconde Guerre mondiale, lorsque Landauer revint heureusement à Munich après avoir survécu à son emprisonnement à Dachau.

Il est donc tout à fait naturel que le Bayern promeuve activement le souvenir des nombreuses victimes du nazisme. Le Musée de l’Holocauste de Los Angeles a ouvert une exposition temporaire à la lumière de la visite du club dans la ville en juillet dernier, jusqu’en septembre.

À une époque où le chaos politique engloutit une bonne partie du monde, il est réconfortant de voir des fans ordinaires se réunir pour l’une des causes les plus importantes en Allemagne, une cause qui s’étend au monde entier dans ses thèmes plus larges tels que racisme et discrimination. Comme Karl-Heinz Rummenigge l’a déclaré lors de l’assemblée générale annuelle du club l’année dernière: «Nous sommes préoccupés par les derniers incidents de racisme. Il n’y a qu’une seule chose que le FC Bayern a pour le racisme: le carton rouge! »

Nous espérons que la réputation mondiale du Bayern attirera plus de personnes à cette cause, se souvenant d’une tragédie qui ne devrait en aucun cas se reproduire.