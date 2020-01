Les fans furieux de la performance inepte de Harry Maguire contre Arsenal

La défaite 2-0 de Manchester United contre Arsenal aux Emirats ce soir a conduit à un barrage de tweets condamnant la performance de 85 millions de livres sterling, Harry Maguire.

La performance choquante de Maguire a été ridiculisée sur les réseaux sociaux alors que son partenariat avec Victor Lindelof dans la défense centrale va de mal en pis.

Harry Maguire mène United ce soir comme .. #ARSMUN pic.twitter.com/xERIuIm93m

– Dan Rudge (@danrudge) 1 janvier 2020

Maguire était le joueur le plus cher sur le terrain aux Emirats ce soir, mais regardait loin de là, étant exposé à plusieurs reprises par Lacazette et Aubameyang d’Arsenal.

Maguire est honteux. 80 M £ pour un réfrigérateur. Guy jouait tout le stade à l’intérieur.

– Ali. (@UtdAlii) 1 janvier 2020

Les fans sont furieux que la majeure partie des dépenses de transfert des Red Devils au cours de l’été ait été dépensée pour un joueur qui n’est pas meilleur que ceux qu’il a été amené à remplacer.

Maguire est moyen bang. Je suis désolé mais ce n’est pas le van Dijk que nous pensions qu’il serait.

Nous devons appeler la police pour Leicester. Ils nous ont absolument volés

– kenna (@kennagq) 1 janvier 2020

Maguire a été détourné beaucoup trop facilement par Lacazette avant le premier but d’Arsenal et a cédé la possession beaucoup trop facilement, souvent dans des zones dangereuses.

Je ne peux pas comprendre à quel point Harry Maguire a été mauvais depuis qu’il a rejoint Manchester United, vous ne payez pas 80 millions de livres sterling pour un joueur s’il n’est pas un fabricant de différence certifié. Leicester City n’a pas du tout ressenti son absence, ils ont ri jusqu’à la banque…

– RF9 🇧🇷 (@SambaRole) 1 janvier 2020

Alors que des comparaisons continuent d’être faites avec Virgil Van Dijk de Liverpool, certains fans ont même consulté Twitter pour remarquer que David Luiz d’Arsenal, qui a gardé la ligne avant des États-Unis silencieuse toute la nuit, était une meilleure signature estivale que l’Anglais.

Les gens ont ri quand j’ai dit que David Luiz était une meilleure signature que Harry Maguire

J’espère que cela t’aides

– Mike (@ MikeLUHGv3) 1 janvier 2020

Les performances de Maguire et les performances chaotiques de toute la défense augmenteront encore la pression sur le manager Olé Gunnar Solskjaer alors que United concède son 25e but et sombre dans sa sixième défaite en Premier League de la saison.