Les fans inquiets de Liverpool réagissent à ce que leur homme de 25 millions de livres a dit – HITC

Les supporters de Liverpool craignent que Georginio Wijnaldum ne les quitte, car il n’a toujours pas réglé son contrat à Anfield.

Les fans de Liverpool exhortent Georginio Wijnaldum à rester et à signer un nouveau contrat avec eux.

Wijnaldum a encore un peu plus d’un an sur son contrat actuel à Liverpool, et il n’a pas encore engagé son avenir dans le club.

Le milieu de terrain néerlandais a délibérément été timide dans les interviews, où il n’a pas annulé les suggestions qu’il pourrait quitter Liverpool.

Wijnaldum a toutefois déclaré au site officiel de Liverpool au cours de la semaine qu’il estimait qu’il s’était considérablement amélioré sous la direction de Jurgen Klopp.

Mon développement depuis mon arrivée à Liverpool a été bon », a déclaré le milieu de terrain de 25 millions de livres (Guardian). «Je suis devenu plus un joueur polyvalent.

«Je suis un joueur plus complet maintenant que je ne l’étais à mon arrivée.»

Les commentaires ont incité certains fans de Liverpool inquiets à encourager Wijnaldum à rester, car ils ne veulent pas le perdre.

Si Wijnaldum devait quitter Liverpool, ce serait un coup dur pour Jurgen Klopp, car il leur a été très précieux depuis son arrivée.

La capacité de Wijnaldum à jouer dans une gamme de rôles de milieu de terrain a été importante pour Liverpool et il est devenu une partie intégrante de la formation de départ de Klopp.

Wijnaldum a joué dans tous les matches de Premier League de Liverpool, sauf un, et ce serait un peu une surprise s’il choisissait de déménager ailleurs à la fin de la saison.

