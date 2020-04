Les fans votent pour Denis Irwin le meilleur arrière gauche de Manchester United

Les fans de Manchester United ont élu Denis Irwin comme le meilleur arrière gauche du club de tous les temps.

Près de 2 000 fans ont voté dans le sondage Facebook de The Peoples Person pour trouver un arrière gauche pour le plus grand XI de United.

Irwin a fait 529 apparitions en 12 ans pour les Red Devils, remportant sept titres de Premier League et 3 Coupes de la FA. Il faisait partie de l’équipe victorieuse historique de 1999.

L’Irlandais a remporté le concours avec 49% des voix. Les commentaires des électeurs comprenaient:

«Aussi formidable qu’Evra ait été, Irwin avait tout. Défendant, attaquant, a marqué un bon nombre de buts pour un arrière complet, brillant aux tirs au but et décent aux coups francs aussi. Il avait un peu plus de capacités qu’Evra. »

«Irwin était le meilleur tireur, pouvait jouer à gauche et à droite et apparaissait avec un coup franc et une pénalité.»

«Irwin jusqu’au bout. Légende absolue, grand croiseur du ballon et coup franc brillant et tireur de pénalité. »

“Si vous êtes un fan de United qui entend les mots” arrière gauche “et que Dennis Irwin ne me vient pas immédiatement à l’esprit, alors il y a un problème.”

“Dennis Irwin est le meilleur LB de l’histoire de la Premier League, pas de concours.”

Le finaliste était Patrice Evra, qui a obtenu 39% des voix. Les commentaires comprenaient:

«Cela doit aller à Evra. Il a joué pour United lorsque le football anglais était le meilleur qu’il ait jamais été. Les équipes anglaises participaient à presque toutes les finales de la Ligue des champions et Evra était le meilleur arrière gauche ou peut-être deuxième derrière Ashley Cole à l’époque. Pendant que Irwin jouait, le niveau était beaucoup plus bas. »

“Patrice Evra … génial, ce but orageux contre le Bayern reste le meilleur but de tout arrière gauche United.”

Tony Dunne était à la troisième place avec 11% des voix.

Les fans continuent de voter pour le reste du plus grand XI de tous les temps, le sondage d’aujourd’hui portant sur les milieux de terrain défensifs. Duncan Edwards, Nobby Stiles, Paul Ince et Roy Keane sont les nominés.

