Les favoris de Manchester United remportent la finale de la Ligue Europa reportée

Manchester United ne se rendra pas à Gdansk le 27 mai pour disputer la finale de la Ligue Europa.

L’UEFA a annoncé le report de la finale, ainsi que celle de la Ligue des champions, qui devait avoir lieu trois jours plus tard à Istanbul.

Selon le site Internet de l’UEFA, “Aucune décision n’a encore été prise sur les dates réarrangées.”

“Le groupe de travail, créé la semaine dernière à la suite de la conférence téléphonique entre les parties prenantes du football européen, présidée par le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, analysera les options disponibles.”

«Le groupe a déjà commencé son examen du calendrier. Des annonces seront faites en temps voulu. »

Cette nouvelle souligne la détermination de l’UEFA à terminer le tournoi de cette saison, ce qui est une bonne nouvelle pour les Red Devils, qui sont désormais clairement favoris pour remporter la compétition.

Les experts en statistiques sportives FiveThirtyEight.com rapportent que United a 45% de chances d’atteindre la finale et 27% de chances de remporter la compétition, ce qui leur garantirait une place en Ligue des champions la saison prochaine, quel que soit leur classement en Premier League.

United a une fiche de 5-0 sur l’ensemble des huitièmes de finale contre la LASK, l’équipe autrichienne, et est donc pratiquement assuré d’atteindre les quarts de finale.

Sur la base d’autres scores au match aller, les favoris à ce jour pour rejoindre United lors des 16 dernières sont Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Wolves et Basel. Le match entre Copenhague et Istanbul Basaksehir est également équilibré et les liens entre Séville et Rome et l’Inter et Getafe n’ont pas encore commencé.

