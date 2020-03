Les fédérations et clubs sportifs peuvent se prévaloir de la ligne de garanties

Le Conseil des ministres a approuvé ce mercredi l’accord qui reprend les caractéristiques du décret royal loi 8/2020 sur les mesures d’urgence extraordinaires pour faire face à l’impact économique et social du COVID-19, et dont la première tranche comprend une ligne de garanties d’un montant de jusqu’à 20 000 millions d’euros, et qui peut également bénéficier aux entreprises et aux travailleurs indépendants du secteur du sport.

25/03/2020 à 14:44

Donc, le gouvernement comprend le secteur du sport, comme les clubs sportifs, les fédérations sportives ou les associations sportives, qui sont pour la plupart considérées comme des entités à but non lucratif et, en raison de leur nombre d’employés, comme des petites et moyennes entreprises.

Les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans le secteur du sport peuvent également bénéficier de cet ensemble de mesures qu’ils ont été lancés pour limiter l’impact de Covid 19 et qu’ils visent à garantir la liquidité et à préserver l’activité commerciale et l’emploi dans tous les secteurs du tissu économique du pays.

Cette ligne de garanties, qui sera gérée par l’Institut officiel du crédit – en collaboration avec les entités financières – garantira les nouveaux prêts et renouvellements accordés par les entités financières aux entreprises et aux travailleurs indépendants afin qu’ils puissent répondre aux besoins de financement les plus courants, tels que le paiement des salaires, des factures, des besoins en devises ou d’autres besoins de liquidité, y compris ceux provenant des échéances des obligations financières ou fiscales.

La première section de la ligne de garanties approuvée hier par le Conseil des ministres atteint 20 000 millions d’euros, dont 50% serviront à garantir des prêts aux indépendants et aux PME. Ces garanties peuvent être demandées par des entreprises et des indépendants qui n’étaient pas en défaut au 31 décembre 2019 et en procédure de mise en faillite le 17 mars 2020.