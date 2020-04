Les Ferdinand a enseigné à Cristiano Ronaldo tout ce qu’il sait sur la rubrique

C’est qui alors?

Aujourd’hui âgé de 53 ans et ayant l’air au moins 10 ans plus jeune, Les était l’un des meilleurs attaquants anglais de sa génération. Il a joué pour Hayes, Brentford, Besiktas, Queens Park Rangers, Newcastle, Tottenham, West Ham, Leicester, Bolton, Reading et a terminé dans les livres de Watford juste avant ses 40 ans. Il avait joué 523 matchs et marqué 215 buts au total.

Il a été Joueur PFA de l’année en 1995/96 après une excellente saison avec Newcastle, marquant 29 en 44. Il a joué pour l’Angleterre 17 fois, faisant ses débuts en février 1993 contre Saint-Marin, marquant le dernier but dans une victoire 6-0 à Wembley. Il faisait partie des équipes de la Coupe du Monde de la FIFA Euro 96 et 1998 et a marqué cinq buts pour son pays.

Un homme élégant et plutôt aristocratique qui était aimé de tous les fans des clubs pour lesquels il jouait. Il avait cool, il avait du style, il avait de l’équilibre et de la grâce et de merveilleuses cuisses. De plus, il pourrait sérieusement vous battre si vous vouliez devenir physique avec lui. Construit pour le pouvoir, il était également d’une rapidité explosive, capable d’accélérer loin de tout défenseur, en particulier à l’époque de QPR et de Newcastle.

Il a également figuré, quoique par procuration, dans ce documentaire classique:

Je parie que même maintenant, il se passe rarement un jour sans que quelqu’un crie “Hit Les!” à lui.

Beaucoup croient que lui et Dennis Wise étaient responsables du naufrage du jardin Blue Peter en 1983 car ils vivaient à proximité, mais, en fait, ce n’est qu’un mythe urbain qui contenait du gaz par Les en plaisantant.

Pourquoi l’amour?

Curieusement physique, il était un grand (alors qu’il ne faisait que 5 ′ 11 ″, il semblait avoir 6 ans et demi), une figure impérieuse avec une tête qui avait l’air sculptée dans du granit et un saut prodigieux. Il était un n ° 9 par excellence à une époque où avoir un gros garçon était la tactique de choix pour la plupart des clubs anglais.

Pour s’attarder sur sa capacité de cap pendant un moment, alors que CR7 étonne à juste titre avec sa capacité à sauter haut, à pendre et à diriger, il n’est qu’un imitateur de Sir Les. En son temps de QPR et à Newcastle, il n’était pas rare de voir une croix entrer, Les pour monter pour elle, être la tête et les épaules au-dessus du défenseur, faire une pause, allumer une tapette, prendre une gorgée de thé, colporter l’air comme si c’était son propre monocycle personnel, jusqu’à ce que le ballon arrive pour être fouetté avec puissance dans le filet. Je ne plaisante pas. Il a défié les lois de la gravité.

Il était également de l’école de frappe qui a dit que lorsque vous frappez une balle, elle doit rester frappée; il a marqué des belters absolus. À bien des égards, il était exactement ce que vous voulez qu’un attaquant soit: grand, fort, excellent à la tête, rapide et avec un coup de foudre sur lui. Il avait tout.

Ses jours de QPR et de Newcastle ont été le lieu où sa légende s’est forgée et pourquoi ces fans se sentent toujours aussi affectueux envers lui. Après 50 buts en 84 matchs, il était remarquable que Newcastle ait choisi de le vendre pour générer de l’argent. Un séjour de six saisons chez Spurs a été régulièrement interrompu par une blessure, mais son année à Leicester s’est terminée par le choix de son joueur de l’année.

Mais il a quelque chose d’extraordinaire en lui qui n’est pas seulement lié à la façon dont il a joué au football. Ce n’est pas pour rien qu’il est connu sous le nom de Sir Les. Il a un air autour de lui qui, en quelque sorte, presque par osmose psychique, impose le respect. Il respire la confiance et l’honnêteté, ainsi que la bonhomie et les bonnes vibrations. Une de ces personnes qui, quand vous le voyez, vous fait juste sourire.

C’est difficile à expliquer. C’est comme si notre troisième œil ressent quelque chose de métaphysique, quelque chose à propos de l’âme de l’homme. C’est pourquoi il est Sir Les. C’est pourquoi il sera toujours Sir Les.

Ce que les gens aiment

Les est un homme facile à aimer et qui nous a apporté beaucoup de plaisir au fil des ans, donc je n’ai pas été surpris de recevoir autant de beaux commentaires à son sujet. Il semble aimé de tous.

Course intelligente, grand saut

Semble suspendu dans les airs

Objectifs en cascade tout au long

– 4_4_haiku (@ 4_4_haiku) 3 avril 2020

«Sir Les… grand sport. Humble, reconnaissant de ce qui s’est passé dans le match. Toujours accessible. Villa Park, au début de la saison 92/93. Dalian Atkinson a joué un blinder et près de la fin a percuté le but crucial pour Villa. Sir Les se tenait sur le cercle central, applaudissant alors que Dalian revenait en arrière – puis tendit une main de félicitations. Aimé dans tous les clubs. Le vainqueur de Newcastle a marqué une fois à QPR et les fans des Rangers ne le laisseront pas quitter le terrain tant qu’il ne sera pas allé reconnaître leur reconnaissance. En même temps, les fans de Newcastle le louaient à l’autre bout. Je n’ai jamais oublié d’où il venait. Si chaque footballeur professionnel était comme Les Ferdinand… Dans mon XI de joueurs préférés. Buteur de grands buts – comme Mark Hughes. Briseurs de filet! ” – Pat Murphy, journaliste et diffuseur.

«En tant qu’adulte, j’ai été choqué d’apprendre qu’il n’a que 5 ′ 11 ″…. quand je grandissais, il avait l’air énorme. J’étais sûr qu’il avait environ 6 ′ 3 ″. »

«Je n’ai absolument rien de personnel contre Les. C’était un grand joueur, je suis sûr que c’est un homme gentil et j’aurais aimé qu’il joue pour Everton. Cela dit, la plupart des fans d’Everton le détestaient parce qu’il marquait toujours contre nous! 16 buts en 19 matchs contre nous! »

«Je jure qu’il avait un grappin dans sa frange. Il semblait rester en l’air pendant des siècles pour les en-têtes. »

Je l’ai vu jouer pour les Spurs et l’Angleterre est ensuite devenu son agent puis son ami il y a 15 ans et plus. Je peux dire en toute sécurité dans n’importe quelle crise, quelles que soient les circonstances, où que je sois dans le monde, si j’appelais Les, il serait là. https://t.co/OLpCNTy5NE

– Melissa Chappell (@MellyChaps) 2 avril 2020

«Ma mère l’appelle« Lovely Les ».»

“Une merveilleuse force sanglante de la nature.”

«L’une des rares personnes dans le football qui a régulièrement changé de club et il semble que les fans de tous ces clubs le tiennent toujours en respect. Un vrai gentleman mais un guerrier sur le terrain. Alan Shearer l’a classé comme son partenaire de frappe préféré – il n’y a pas de distinction plus élevée que ça! »

«Il avait la tête comme un moteur de traction. Je suis sûr qu’il pourrait diriger le ballon plus fort que la plupart ne pourraient le frapper. »

Je l’ai rencontré via @MellyChaps et je ne pouvais honnêtement pas croire qu’il était un homme si charmant. Je pensais que c’était juste de la politesse mais j’ai travaillé sur de nombreuses réunions car il est vraiment adorable. Je suppose que je ne devrais pas vraiment douter de son goût. J’ai appris ça!! Elle ne fait pas de connards.

– Georgie Bingham (@georgiebingham) 2 avril 2020

«Oubliez la génération dorée des années 2000 en Angleterre. Pour les attaquants, je ne pense pas que l’Angleterre ait mieux réussi que le milieu ou la fin des années 90. Shearer, Cole, Ferdinand, Sheringham, Sutton, Wright, Fowler, Owen. Chacun d’entre eux mieux que Harry Kane. »

«Mon héros QPR de tous les temps. Je suis allé en Angleterre contre la Pologne à Wembley et quand il a marqué, j’ai fouetté mon pull pour montrer mon kit QPR. Ça vaudrait plus de 50 millions de livres sterling aujourd’hui. »

«L’une des rares personnes dans le football qui a régulièrement changé de club et il semble que les fans de tous ces clubs le tiennent toujours en respect. Un vrai gentleman mais un guerrier sur le terrain. Alan Shearer l’a classé comme son partenaire de frappe préféré – il n’y a pas de distinction plus élevée que ça! »

«Je l’ai vu lors d’un dîner avec une cravate noire. Je ne pouvais pas croire sa taille, mais je le classe numéro un dans l’air de l’histoire de la Premier League. Les artistes ont donc déçu une avance de 12 points; il méritait une médaille. »

Sir Les est la seule personne avec qui j’ai jamais joué ou vu et ou probabaly dans l’histoire du golf à Old Course, St Andrews, trop mince deux coups de coin sur le premier trou, allez dans la brûlure, sortez de la brûlure et puis faites le par, le tout avec le sourire aux lèvres. L’homme au sommet. pic.twitter.com/vjBxiXPVGG

– Steve Winters (@mrstevewinters) 2 avril 2020

“Si Les jouait maintenant, il serait le numéro 9 de l’Angleterre. Incroyablement fort, étonnamment rapide pour un garçon trapu, le meilleur que j’ai vu dans les airs, grand finisseur. Je crois qu’à son meilleur, il était aussi bon que Shearer. Je ne peux pas vous féliciter davantage. »

«Vu une interview avec lui où il a dit que sa relation avec Keegan n’était jamais la même. Dégoûtant pour nous de le vendre quand nous l’avons fait. Et nous avons essayé de le récupérer quand le tondeur s’est blessé. Les nous a évidemment dit de nous bourrer, mais dit aussi qu’il le regrette et aurait dû ravaler sa fierté et rester à Newcastle. Magnifique joueur, l’adorait absolument quand il était enfant. »

«Je me souviens être rentré chez moi et avoir montré à maman un programme signé des Spurs après un match. La photo était de Les seins nus, disant “même je ne peux pas mettre la main sur le nouveau kit”. Elle a dit “alors tu as rencontré Les alors?”. Je devais lui dire non, j’ai demandé à Neil Sullivan de le signer! »

«L’une des pires décisions prises par le Toon a été de le laisser partir. A abandonné sa chemise numéro 9 pour Big Al et ne s’est pas plaint du tout. Légende absolue et vrai gentleman. »

Trois grands moments

Regardez sa vitesse et sa puissance. Mais ne l’arrête pas.

Le deuxième objectif de cette bobine est un classique Sir Les piledriver

2:09 est un en-tête classique de Sir Les pour QPR. Il monte, attend une seconde dans les airs et frappe de la tête.

Et maintenant?

Sir Les est maintenant directeur du football chez QPR et regarde absolument la partie. C’est un rôle qui semble très bien convenir à ses talents, combinant son charme naturel et ses compétences en communication avec son expérience de footballeur. J’imagine qu’il est une figure très inspirante avec laquelle travailler. Il est intéressant de noter qu’il n’a jamais emprunté la voie de la gestion. Il est peut-être juste trop gentil pour être bestial avec les joueurs. Mais quel que soit son travail, il sera toujours le seul, le seul, Sir Les.

John Nicholson

Le F365 Show est en pause jusqu’à ce que le football revienne. Abonnez-vous maintenant prêt pour son glorieux retour. En attendant, écoutez le dernier épisode du podcast des années 2000 de Planet Football, The Broken Metatarsal.