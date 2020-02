Les Ferdinand confirme les approches pour les joueurs QPR de 20 M £ et 8 M £, avec Tottenham et Crystal Palace parmi les clubs liés – HITC

Burnley, Southampton, Sheffield United et West Bromwich Albion ont également été crédités d’un intérêt dans la paire, ainsi que Crystal Palace et Tottenham Hotspur.

Le directeur du football des Queens Park Rangers, Les Ferdinand, a confirmé que des démarches avaient été faites pour les personnes comme Eberechi Eze, Bright Osayi-Samuel et Ilias Chair dans la fenêtre de transfert de janvier. Eze et Osayi-Samuel, en particulier, faisaient régulièrement des apparitions dans des colonnes de potins de journaux, avec leurs admirateurs énumérés, dont Southampton (les deux joueurs), Crystal Palace, Sheffield United et Tottenham Hotspur (Eze), ainsi que Burnley et West Bromwich Albion (Osayi-Samuel).

Le soleil a indiqué que Crystal Palace continuerait de vérifier Eze, après avoir été cité 20 millions de livres sterling par QPR début janvier, et a affirmé séparément que Sheffield United, Tottenham et Southampton aimaient le milieu de terrain.

La même publication a également signalé que Burnley et Southampton étaient intéressés à signer Osayi-Samuel, qui avait une valorisation de 8 millions de livres sterling, et enchères tardives prévues des deux Clarets et West Brom.

Les deux joueurs et le président sont restés au stade de la Fondation Kiyan Prince.

Mais a demandé si QPR avait effectivement un intérêt pour le trio, Ferdinand a déclaré le site officiel du club: «Nous avons eu des enquêtes. Dire des offres serait probablement faux. Nous avions des offres pour un. Les autres étaient des enquêtes.

«Je pense que nous avons bien fait de les garder. Nous savions que nous allions obtenir des demandes en raison de la façon dont les garçons jouaient.

“C’était donc agréable de garder le goût de ces jeunes joueurs qui, selon nous, ont montré beaucoup de promesses et nous pensons qu’ils continueront de se développer ici à QPR.”

Que l’intérêt présumé de Southampton, Crystal Palace, Sheffield United, Tottenham, Burnley ou West Brom ait progressé plus loin que cela reste à voir.

Mais avec les espoirs de play-off de QPR qui s’estompent, le sextet pourrait avoir plus de chance dans la fenêtre de transfert d’été, si c’est le cas.

Fans de Southampton, Crystal Palace, Sheffield United, Tottenham, Burnley et West Brom – votre équipe devrait-elle retourner à QPR avant la saison prochaine?

Dans d’autres nouvelles, Gerrard utilise un mot pour résumer l’homme des Rangers qui a contribué à améliorer les normes du club