Les figures chiliennes qui disputeront la pré-olympique »

Vendredi 17 janvier 2020

Dans ce pré-olympique 2020 développé en Colombie, les joueurs de l’équipe nationale chilienne recherchent un quota pour Tokyo 2020 contre les 9 équipes du reste du continent. Cependant, il y a trois figures qui cherchent à se démarquer dans ce championnat et à ratifier leur bon moment.

ANGEL ARAOS

– Nom complet: Ángelo Giovani Araos Llanos

– Âge: 23 ans

– Position: Flyer

– Club: Corinthiens

– Biographie: ‘Bombo’ a fait ses débuts au Deportes Antofagasta en octobre 2015, mais ne s’est pas distingué avant le Tournoi de transition 2017, où il a joué tous ses matchs pour les ‘pumas’. Les bonnes performances ont conduit l’Université du Chili à l’acheter en 2018 pour 800 mille dollars pour la moitié de son pass. Cependant, cette année-là, les Corinthians ont payé 5 millions de dollars pour le joueur du Nord, poursuivant sa carrière dans l’équipe de Carioca. Au niveau de la sélection adulte, le 6 juin 2018, Reinaldo Ruida a fait ses débuts contre la Pologne.

RAIMUNDO REBOLLEDO

– Nom complet: Raimundo Andrés Rebolledo Valenzuela

– Âge: 22 ans

– Position: Latéral

– Club: Université catholique

– Biographie: ‘Catuto’ a quitté les inférieurs des ‘Crusaders’ et a fait ses débuts avec Mario Salas le 11 juillet 2016. Cependant, pour rechercher une plus grande propriété et des minutes, il a été prêté à Curicó Unido et a mis en évidence, tout comme Ángelo Araos , dans le tournoi de transition 2017, où il a joué 17 matchs. Après cette étape, il est retourné dans le groupe dans son ensemble et a commencé dans le championnat national 2018 où il a joué 21 matchs et remporté le titre pour l’équipe pré -illillienne. Au niveau de la sélection, Rayford a participé à l’équipe nationale chilienne U20 qui a remporté le tournoi international de football Alcudia U-20.

GUERRE DE NICOLÁS

– Nom complet: Nicolás Bastián Guerra Ruz

– Âge: 21 ans

– Position: Avant

– Club: Université du Chili

– Biographie: ‘Kun’ est né au Cobreloa mais depuis l’âge de 14 ans il joue dans la distribution bleue. Ses débuts dans la boîte des étudiants le 16 juillet 2017. Trois mois plus tard, il atteindrait son premier but professionnel contre San Luis de Quillota pour la Coupe du Chili 2017. Au cours de la période 2018-2019, Guerra a disputé 56 matchs avec les Bleus en tout. les compétitions, marquant 8 buts et distribuant 3 aides, se consolidant comme une alternative pour Hernán Caputto.