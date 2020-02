Les fonds de transfert étirés de Manchester United pourraient conduire à la vente de Paul Pogba

Ole Gunnar Solskjaer a avoué que son budget de transfert d’été sera affecté par l’achat de Bruno Fernandes en janvier, rapporte The Evening Standard.

Lorsqu’on lui a posé des questions sur les signatures d’été et si les frais de Fernandes réduiraient le montant mis à disposition, le gestionnaire a répondu: «Ce ne sera pas six ou sept qui arriveront définitivement… bien sûr, les signatures et les dépenses auront une incidence sur votre budget.»

Il est largement rapporté que Manchester United vise le défenseur Kalidou Koulibaly, l’attaquant Jadon Sancho et le milieu de terrain James Maddison cet été, dont les évaluations combinées sont de l’ordre de 270 millions de livres sterling.

The Mirror mène avec l’histoire de Koulibaly, affirmant que le défenseur central de Naples sera la première cible de transfert des Red Devils.

Il y aurait une forte opposition pour le joueur de 28 ans, le Real Madrid, le PSG et Chelsea étant également intéressés à obtenir ses services. Le Star rapporte qu’il est ouvert à l’idée d’un déménagement en Angleterre.

On estime que Napoli valorise les Sénégalais à environ 90 millions de livres sterling.

Pendant ce temps, The Mail rapporte que Jadon Sancho est en tête de liste des courses de United. On pense que le Borussia Dortmund sera prêt à laisser l’Anglais partir à la fin de la saison, mais il devrait avoir un prix supérieur à 100 millions de livres sterling.

Chelsea serait de nouveau en lice avec United pour la signature du joueur.

Maddison de Leicester est le seul joueur sur lequel les Reds peuvent avoir un parcours sans faute, mais Leicester est connu pour mener une affaire difficile et il est peu probable qu’il laisse le joueur partir pour moins de 80 millions de livres sterling.

Avec les propriétaires de United, la famille Glazer est peu susceptible de sanctionner des dépenses de cette nature, on ne sait pas d’où proviendront les fonds. En supposant que le budget de la saison 2020/21 est à peu près le même que celui de 2019/20 – qui, au mieux, aurait été de 200 millions de livres sterling – avec 47 millions de livres de Fernandes déduites, le montant disponible en été pour Olé Solskjaer ne serait environ 150 millions de livres sterling, soit environ 120 millions de livres sterling des fonds nécessaires pour les trois objectifs.

Un moyen possible de combler l’écart serait de vendre Paul Pogba, que les Reds évaluent à 150 millions de livres sterling.