Les footballeurs de Premier League jouent trop

MANCHESTER, ANGLETERRE – 03 JANVIER: Jurgen Klopp, Manager de Liverpool fait appel au quatrième officiel Martin Atkinson lors du match de Premier League entre Manchester City et Liverpool FC à l’Etihad Stadium le 3 janvier 2019 à Manchester, Royaume-Uni. (Photo de Shaun Botterill / .)

Alors que les fans de Liverpool ont connu la meilleure saison de leur club en Premier League, les joueurs eux-mêmes jouent trop au football. Rien qu’en décembre, les hommes de Klopp ont disputé neuf matches. Cinq en championnat, un en Ligue des champions, un en Coupe Carabao et deux en Coupe du monde des clubs. En janvier, Liverpool jouera sept matchs.

Cela a un effet majeur sur la qualité du football, principalement en raison de la fatigue des joueurs. La surutilisation affecte certains footballeurs plus que d’autres, en particulier ceux qui doivent parcourir de longues distances pour jouer avec leurs équipes nationales. Par exemple, Son Heung-min a joué dans 78 matchs d’août 2018 à août 2019, parcourant une distance impie dans cette période. Jouer cette quantité de football n’est pas durable, mais les vacances d’hiver de l’Allemagne ont bien fait de lutter contre un tel épuisement professionnel.

Les footballeurs de Premier League ont la liste des matchs les plus difficiles

Le pire délinquant

La Premier League est le pire délinquant du lot. Cela est principalement dû à sa liste de montages de vacances exténuante mais agréable pour les fans. En général, cependant, les footballeurs jouent de plus en plus, avec une pause estivale toujours plus courte. La période entre les saisons était de mai à août, avec un tournoi international tous les deux ans. La coupure a depuis été considérablement réduite. En 2019, les qualifications pour la Ligue des champions ont commencé le 25 juin, tandis que de nombreuses grandes équipes européennes ont effectué de longues tournées en Amérique du Nord ou en Asie à partir de juillet.

L’année dernière, Sadio Mané a disputé la finale de la Ligue des champions le 1er juin, puis est presque immédiatement allé rejoindre son équipe nationale pour la Coupe d’Afrique des Nations. Le tournoi a débuté le 23 juin. Le Sénégal a perdu contre l’Algérie lors de la finale du tournoi le 19 juillet, jouant sept matchs intenses dans le processus. Mané a ensuite eu un maigre écart de trois semaines entre cette finale et le premier match de Liverpool en Premier League contre Norwich City le 9 août. Il est devenu remplaçant en deuxième mi-temps. Cela signifie que le numéro dix de Liverpool a eu une saison morte beaucoup plus courte que trois semaines, le minimum dont un joueur a besoin pour récupérer complètement. Tout comme Son et bien d’autres, Mané joue trop au football.

L’argent parle

Bien que ce problème soit reconnu par les joueurs, les managers et de nombreux fans, il est fort probable qu’il persiste ici. Plus les clubs jouent, plus ces mêmes clubs récoltent de bénéfices. Barcelone a vendu plus de 100 000 billets lorsqu’elle joue dans un stade du Michigan à guichets fermés. Le club a ainsi augmenté sa base de fans et les ventes de maillots qui ont suivi. La Super Coupe d’Espagne s’est déroulée en Arabie saoudite cette année. Au lieu d’être une finale à deux jambes, c’était un mini-tournoi composé de quatre équipes.

La quantité de voyages que les joueurs font avec leurs clubs est déjà stupéfiante. Si l’on prend en compte les déplacements pour le service national, cependant, les chiffres commencent vraiment à s’accumuler. Au cours de la saison 2018/19, Mané a parcouru plus de 60000 milles, tandis qu’Allison Becker a parcouru près de 50000 milles. Jouer trop de football a un coût réel pour les pros et leur capacité à briller sur le terrain. Cinquante-trois joueurs ont été blessés au cours de la liste des rencontres de la Premier League cette saison. Il est assez incroyable que des gens comme Mané et Son soient capables de rester en forme, et encore moins de jouer à un niveau élevé. Alors que les clubs anglais et espagnols poussent leurs employeurs au maximum, l’Allemagne a institué une liste de matches plus facile à gérer.

L’Allemagne a un calendrier beaucoup plus indulgent

Au cours de la première moitié de cette saison, les clubs de Bundesliga n’ont eu qu’un seul ensemble de matches de championnat en milieu de semaine. Le premier tour du DFB Pokal se joue avant le coup d’envoi de la ligue. Le deuxième est en milieu de semaine. C’est un total de deux rencontres nationales en milieu de semaine dans la première moitié de la saison. En comparaison, Liverpool a disputé six rencontres nationales en milieu de semaine, en plus de leurs six matchs de Ligue des champions en milieu de semaine.

Pendant les vacances d’hiver, les joueurs de Bundesliga bénéficient d’une plus grande pause que de nombreux joueurs de Premier League pendant toute l’année. Le dernier match du Hinrunde a eu lieu le 21 décembre. Le Rückrunde ne commencera pas avant ce vendredi 17 janvier. C’est presque une pause d’un mois, ce qui donne aux joueurs le temps nécessaire pour récupérer. Pensez au nombre de blessures qui seraient évitées si la Premier League adoptait un calendrier similaire.

Le problème ne peut qu’empirer

Alors que la Premier League ne supprimera jamais complètement sa liste de matchs des Fêtes, la FA doit changer quelque chose. Réduire le nombre de matches joués en si peu de temps est un bon début. Leicester City a joué contre Liverpool le 26 décembre et s’est ensuite rendu à West Ham United deux jours plus tard. C’est extrême, même pour l’Angleterre. Avec une liste d’appareils moins encombrée, les équipes anglaises peuvent mieux performer dans les compétitions européennes, et des stars telles que Harry Kane pourraient ne pas détecter de graves blessures musculaires causées spécifiquement par une surutilisation. Au bout du compte, cependant, l’argent parle. Tant que le nombre de téléspectateurs et les fans internationaux continueront de croître, le problème ne fera qu’empirer.

Photo principale

