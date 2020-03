Les footballeurs qui aident à combattre le coronavirus

Le problème actuel irrépressible tout au long le monde pendant des semaines est le coronavirus. Un pathogène qui a Le monde s’est arrêté et il cause beaucoup de dégâts. Ce sont quelques-uns des footballeurs qui ont renversé dans la lutte contre lui:

1. Mané

Ce n’est pas la première fois que Mané montre son côté le plus humain pour aider les gense vous en avez besoin en dehors du terrain de jeu. À cette occasion, le joueur de Liverpool a fait don de plus de 70 000 $ au comité qui se bat dans Le Sénégal, son pays natal.

2. Ils sont

Une autre star du premier ministre qui aide également contre COVID19 est Ils sont. La fin de Tottenham a fait don dans son cas de plus de 100 000 dollars Coréens à une ONG dans leur pays. Il ne faut pas oublier que la Corée du Sud est, après la Chine et l’Italie, le pays le plus touché par ce virus dans le monde

3. Gary Neville

L’ancien entraîneur de Valence n’a pas directement aidé avec le don financier. Dans votre cas, vous avez autorisé Le British Health Service (NHS) peut utiliser l’hôtel qu’il possède aux côtés de Ryan Giggs pour tout objectif de santé dans la lutte contre la maladie.

4. Pogba

Paul Pogba est blessé, mais n’est pas étranger à la réalité du monde. Le joueur de Manchester United a ouvert un collecte de fonds contre COVID19 sur leur page Facebook et a promis que si la somme atteint 30 000 euros il ajoutera également ce montant de votre poche.

5. Chelsea

Le club de Londres aussi a fourni des installations pour recevoir et soigner les malades dans votre ville. Dans votre cas, c’est le Hôtel Millenium, Stamford Bridge, qui appartient au club et sera disponible pour médical et affecté pendant la durée de la pandémie

6. Ibrahimovic, Leao et Romagnoli

L’Italie est le pays le plus touché par le virus en Europe de loin, en particulier dans la région de Lombardie. Il est donc agréable de voir que trois joueurs de Milan comme Romagnoli, Leao et surtout Ibrahimovic ont également fait un don d’argent dans la lutte contre le coronavirus. On estime que le Suédois aurait effectué une livraison de jusqu’à 100 000 euros.

7. Berlusconi

Celui qui était maximum Leader de Milan et Premier ministre en Italie Il s’est également tourné vers son pays. Mardi dernier, on a appris que Berlusconi fera un don de 10 millions d’euros à la santé publique italienne de sorte que plus de lits sont construits pour faciliter la tâche des médecins dans un pays qui passe vraiment un mauvais moment avec cette question.

8. Ribéry

Ribéry, après plus de 10 ans au Bayern, signé cet été pour la Fiorentina. Le club d’alto a été l’un de ceux plus de cas, il souffre dans son personnel, et c’est pourquoi l’ailier français a décidé de faire un don 50 000 euros dans la lutte contre COVID19

9. Insigne

Le Le capitaine de Naples a également rejoint cette cause. Dans votre cas, vous avez donné le montant de 100 000 euros aux hôpitaux de Campanie, sa ville natale, pour l’acquisition de masques et une plus grande possibilité de prendre soin des malades.

